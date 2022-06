DayZ s’offre une mise à jour majeure avec des ravages explosifs

Des explosifs, des armes et un nouvel événement dynamique s'invitent dans la mise à jour 1.18 de DayZ.

Après les hélicoptères, la carte de DayZ est désormais remplie de trains accidentés, allant des trains civils aux trains militaires, ce qui peut conduire à des rencontres totalement inattendues et surtout des guets-apens organisés. Pour mener à bien ces derniers, les joueurs peuvent se servir du lance-grenades M79 avec trois différentes munitions de 40 mm, des variantes à canons scié pour le fusil Blaze et le Revolver (réduction du poids et du nombre d’emplacements nécessaires dans l’inventaire), des grenades fumigènes, des grenades explosives, des grenades rares P-OX qui contiennent un gaz mortel et des mines Claymore. A noter qu’une minuterie ou un détonateur permettent de déclencher à distance les nouveaux explosifs en plastique et artisanaux.

La mise à jour 1.18 de DayZ en vidéo

En plus de pouvoir dissimuler une arme avec le Derringer compact, il est possible de célébrer un assaut réussi avec des feux d’artifice. Enfin, les propriétaires de serveurs sont maintenant plus à même de les personnaliser grâce à un tas de nouveaux outils et options.

