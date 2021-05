Days of Play 2021 : Sony dévoile les nouvelles offres promotionnelles pour la communauté PlayStation

L'initiative Days of Play de Sony est de retour avec des réductions pour de nombreux jeux, aussi bien les exclusivités first-party que les titres phares des éditeurs tiers.

Les nombreuses réductions de l’édition 2021 des Days of Play sont disponibles chez les revendeurs participants en France (Fnac, Micromania-Zing, Cdiscount, Cultura, Auchan, Amazon et Boulanger), le reste de l’Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et dans d’autres régions sélectionnées par l’éditeur japonais Sony à partir du 25 mai prochain et prendront fin dès le 9 juin prochain. Le PlayStation Store propose également des offres dites exceptionnelles sur plusieurs jeux, mais aussi sur les abonnements PS+ et PS Now.

C'est parti pour les promos Days of Play, jusqu'au 9 juin sur le PlayStation Store, sur des jeux comme The Last of Us Part II, #BlackOpsColdWar, Assassin's Creed Valhalla, #NBA2K21 et bien d'autres ! — PlayStation France (@PlayStationFR) May 26, 2021

Mary Yee, vice-présidente du marketing PlayStation chez Sony Interactive Entertainment America, officialise le lancement des promotions : “Nous sommes heureux d’annoncer que le Days of Play va encore une fois permettre de mettre la main sur de bonnes affaires sur une sélection de jeux PS5 et PS4 ainsi que d’autres produits sélectionnés par nos partenaires. Les promotions sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Veuillez noter que l’offre et la disponibilité des produits varient selon les lieux. N’oubliez pas de consulter le site officiel de l’initiative Days of Play qui sera mis à jour avec les offres locales.”

Les offres promotionnelles des Days of Play 2021

Physique

Bravo Team à 4,99 euros

Killzone Shadow Fall à 4,99 euros

Anthem à 4,99 euros

Rocket Arena – Mythic Edition à 4,99 euros

God of War à 9,99 euros

God of War 3 Remastered à 9,99 euros

Until Dawn à 9,99 euros

Blood and Truth à 9,99 euros

Firewall : Zero Hour à 9,99 euros

inFamous: Second Son à 9,99 euros

Plants vs Zombies : Battle for Neighborville à 9,99 euros

Uncharted : The Lost Legacy à 9,99 euros

Uncharted 4 : A Thief’s End à 9,99 euros

Until Dawn : Rush of Blood à 9,99 euros

Farpoint à 9,99 euros

Battlefield V à 9,99 euros

PUBG à 9,99 euros

Bloodborne à 9,99 euros

Ratchet & Clank à 9,99 euros

Uncharted : The Nathan Drake Collection à 9,99 euros

The Last of Us Remastered à 9,99 euros

Gran Turismo Sport à 9,99 euros

Dreams à 9,99 euros

Concrete Genie à 14,99 euros

Ghost Recon Breakpoint à 14,99 euros

Space Junkies à 14,99 euros

Everybody’s Golf VR à 14,99 euros

Astro Bot : Rescue Mission à 19,99 euros

Arizona Sunshine à 19,99 euros

Detroit : Become Human à 19,99 euros

Farming Simulator 19 à 19,99 euros

Les Sims 4 à 19,99 euros

Shadow of the Colossus à 19,99 euros

MediEvil à 19,99 euros

Need for Speed Heat à 19,99 euros

Days Gone – Special Edition à 19,99 euros

Assassin’s Creed Origins à 19,99 euros

Assassin’s Creed Odyssey à 19,99 euros

Star Wars : Squadrons à 19,99 euros

Dragon Ball Z : Kakarot à 24,99 euros

Snowrunner à 24,99 euros

Marvel’s Avengers à 24,99 euros

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered à 24,99 euros

Two Point Hospital à 29,99 euros

It Takes Two à 29,99 euros

Balan Wonderworld à 29,99 euros

Assassin’s Creed III + Liberation Remastered à 29,99 euros

The Last of Us 2 à 29,99 euros

Marvel’s Iron Man VR à 29,99 euros

UFC 4 à 29,99 euros

Captain Tsubasa : Rise of New Champions à 29,99 euros

Immortals Fenyx Rising à 34,99 euros

Watch Dogs Legion à 34,99 euros

Ghost of Tsushima à 39,99 euros

Madden NFL 21 à 39,99 euros

NHL 21 à 39,99 euros

Just Dance 2021 à 39,99 euros

Assassin’s Creed Valhalla à 44,99 euros

Outriders à 49,99 euros

Spider-Man : Miles Morales à 49,99 euros

Madden NFL 21 (PS5) à 49,99 euros

Monster Energy Supercross 4 à 49,99 euros

Hitman 3 à 49,99 euros

FIFA 21 (PS5) à 54,99 euros

Immortals Fenyx Rising – Gold Edition à 59,99 euros

Sackboy : A Big Adventure à 59,99 euros

Watch Dogs Legion – Gold Edition à 59,99 euros

Demon’s Souls à 69,99 euros

Spider-Man : Miles Morales – Ultimate Edition à 69,99 euros

Nioh Collection à 69,99 euros

Watch Dogs Legion – Ultimate Edition à 79,99 euros

Sackboy : A Big Adventure – Special Edition à 89,99 euros

Dématérialisé

Plus de 450 jeux et contenus téléchargeables dont :

Call of Duty Black Ops Cold War (PS4/PS5) à 46,49 euros

NBA 2K21 (PS4) à 9,79 euros

NBA 2K21 (PS5) se retrouve à 29,99 euros au lieu de 74,99 euros

Demon’s Souls (PS5) à 69,59 euros

Spider-Man Miles Morales (PS4/PS5) à 49,79 euros

Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4/PS5) à 29,99 euros

The Last of Us 2 (PS4) à 30,09 euros

DIRT 5 (PS4/PS5) à 27,99 euros

Doom Eternal (PS4) à 27,99 euros

Nioh 2 Remastered Complete Edition (PS4/PS5) à 49,79 euros

Yakuza Like A Dragon (PS4/PS5) à 41,99 euros

Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5) à 41,99 euros

Tetris Effect (PS4) à 19,99 euros

Robinson : The Journey à 7,49 euros

Abonnements