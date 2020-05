Days of Play 2020 : Sony dévoile les nouvelles offres promotionnelles pour la communauté PlayStation

L'initiative Days of Play de Sony est de retour avec des réductions sur des jeux, des abonnements, des consoles, des accessoires ou encore des bundles.

Habituellement proposées pendant la période de l’E3, les Days of Play reviennent cette année avant un potentiel événement dédié à la PS5 et ses jeux. Les nombreuses réductions de l’édition 2020 des Days of Play seront disponibles chez les revendeurs participants en Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et dans d’autres régions sélectionnées par l’éditeur japonais Sony à partir du 25 mai prochain et prendront fin dès le 8 juin prochain. Le PlayStation Store proposera également des offres dites exceptionnelles sur plusieurs jeux, mais aussi sur les abonnements PS+ et PS Now du 3 au 17 juin prochain.

• PS VR à -100€

• Abonnements PS Plus & PS Now à -30%

• Jusqu’à -50€ sur des jeux PS4 comme Days Gone, Death Stranding, Nioh 2, etc.

• Jeux PlayStation HITS à 14,99€ C'est parti pour les Days of Play, jusqu'au 8 ou 17 juin ! Toutes les infos ici 👉 https://t.co/s6ZfkJNUwL pic.twitter.com/lz1Pj7IyjV — PlayStation France (@PlayStationFR) May 22, 2020

Mary Yee, vice-présidente du marketing PlayStation chez Sony Interactive Entertainment America, en a profité pour adresser un court message aux joueurs : “Nous sommes ravis d’annoncer le retour des Days of Play cette année avec des offres incroyables pour célébrer la communauté PlayStation dans le monde entier et vous remercier pour votre soutien. Encore une fois, merci de votre soutien inébranlable au cours de l’année dernière. Passez une autre année incroyable de jeux sur PlayStation !”

Les offres promotionnelles des Days of Play 2020