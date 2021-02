Days Gone va relancer ses ventes avec une version PC au printemps

La version PC de Days Gone est attendue dans le courant de l'année sur Steam et l'Epic Games Store.

Poussée par Shawn Layden avant son départ, la stratégie PC de Sony commence à prendre forme et elle n’aura évidemment rien à voir avec celle de Microsoft. Après avoir voulu profiter de l’immense succès de la licence Horizon du studio Guerrilla Games pour attirer un nouveau public sur PS5 avec une version PC des premières aventures d’Aloy avant l’arrivée de Forbidden West d’ici les prochains mois, c’est au tour de Days Gone de préparer son arrivée sur PC afin d’atteindre une performance commerciale non réalisée sur PS4 : “Nous nous trouvons maintenant au début de 2021 avec nos studios de développement et les jeux qu’ils réalisent en meilleure forme qu’ils ne l’ont jamais été. Particulièrement à partir de la seconde moitié du cycle PS4, nos studios ont créé de merveilleux et excellents jeux. Il est possible d’exposer ces grands jeux à un public plus large et de reconnaître les aspects économiques du développement de jeux, qui ne sont pas toujours simples. Le coût de création de jeux augmente à chaque cycle, à mesure que le calibre de la licence augmente. En outre, notre facilité à le rendre disponible pour ceux qui n’ont pas de consoles a augmenté. C’est donc une décision assez simple à prendre pour nous.”

Les configurations PC de Days Gone

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core [email protected] ou AMD FX [email protected]

Mémoire vive : 8 GB

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) ou AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX : Version 11

Espace disque : 70 GB d’espace disque disponible

Notes supplémentaires : Il est recommandé d’utiliser un SSD pour le stockage et une mémoire de 16 Go

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bits

Processeur : Intel Core [email protected] ou Ryzen 5 [email protected]

Mémoire vive : 16 GB

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX : Version 11

Espace disque : 70 GB d’espace disque disponible

Notes supplémentaires : Il est recommandé d’utiliser un SSD pour le stockage

Un trailer pour Days Gone

Pour les nouveaux, Bend Studio partage le synopsis de cette création originale : “Days Gone est un jeu d’action-aventure en monde ouvert se déroulant dans un environnement sans merci deux ans après une pandémie mondiale dévastatrice. Incarnez Deacon St. John, un drifter et chasseur de primes qui arpente le territoire dévasté sur sa moto, combattant pour sa survie et cherchant une raison de vivre. Vivez une expérience en monde ouvert incroyablement réaliste et détaillée. Plongez dans de vastes environnements hostiles et explorez leurs secrets. Fouillez des véhicules, maisons, relais routiers et villes abandonnés à la recherche de ressources. Mais attention, car les cycles jour/nuit ainsi que le système de météo dynamique, affectent le gameplay et le comportement des ennemis. Perfectionnez votre gameplay avec une combinaison infinie de stratégies disponibles pour chaque situation. Fabriquez des objets personnalisés grâce à des éléments et pièces trouvés dans le monde qui vous entoure, que ce soit des armes de mêlée mortelles, des pièges ou bien d’autres objets. Réfléchissez avant d’agir, car chaque choix pourra faire la différence entre la vie et la mort.”