Days Gone arrive sur Steam et l’Epic Games Store le 18 mai

Le portage de Days Gone sur PC prépare sa sortie.

Les fonctionnalités PC de Days Gone incluent la prise en charge des manettes, du combo clavier/souris, des écrans ultra-larges (21:9), des fréquences d’image débloquées, des graphismes améliorés (niveau de détails amélioré, champ de vision, distances de rendu du feuillage) ainsi qu’un mode photo haute résolution. Tout le contenu post-launch, à savoir un new game+, la difficulté survie, un mode défi et des apparences de moto se basant notamment sur plusieurs exclusivités de PlayStation, sera également disponible dès le début du jeu.

Ultra-wide monitor support + Days Gone = 🔥 🔥 https://t.co/BSHETiikk3 — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) April 15, 2021

Un trailer pour la version PC de Days Gone

“Nous sommes impatients de voir de nouveaux joueurs découvrir le périple épique de Deacon St. John, ancien motard hors-la-loi devenu drifter et chasseur de primes, dans un monde ouvert post-apocalyptique où le danger est omniprésent”, a déclaré Kevin McAllister, spécialiste de la communauté en ligne de Bend Studio. “Explorez les étendues désertiques du Nord-Ouest Pacifique sur votre fidèle moto de drifter, entre ponts effondrés, véhicules abandonnés, embuscades et tunnels bloqués. Fouillez les bâtiments abandonnés à la recherche de ressources vous permettant de créer divers objets, faites du troc dans les camps amis et équipez-vous pour affronter un environnement hostile en constante évolution. Nos équipes ont travaillé sans relâche afin de proposer aux nouveaux joueurs et à ceux que le jeu a déjà conquis une expérience unique avec Days Gone sur PC.”