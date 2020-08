Daybreak Games met la main sur Cold Iron Studios

Après quelques mois dans le giron de Scopely, Cold Iron Studios rejoint l'éditeur Daybreak Games.

Loin d’être compatible avec Scopely et sa ligne éditoriale misant sur les jeux mobiles mais principalement récupéré dans le cadre de la vente de FoxNext Games par Disney, Cold Iron Studios va finalement pouvoir continuer à travailler sur le shooter Alien pour consoles et PC avec l’aide de Daybreak Games, le propriétaire des studios Dimensional Ink Games, Darkpaw Games et Rogue Planet Games. A noter que Craig Zinkievich va rester à la tête de Cold Iron Studios, tandis que ses équipes vont pouvoir travailler en toute autonomie sur un jeu qui promet d’offrir une expérience de tir de science-fiction pleine d’action qui ne ressemble à aucun autre titre sur le marché. Le projet est en gestation depuis au moins cinq ans.

Daybreak Games fait l’acquisition de Cold Iron Studios

“Nous sommes incroyablement fiers et enthousiastes de faire partie de la famille Daybreak“, a déclaré Craig Zinkievich. “Daybreak et Cold Iron partagent la même passion et la même histoire pour la réalisation de jeux multijoueurs pleins d’action destinés à un public du monde entier. En combinant nos décennies d’expérience dans le développement et le lancement de titres multijoueurs à succès mondial, nous sommes destinés à faire de grands jeux ensemble.”

“Nous sommes ravis que Cold Iron Studios rejoigne la famille Daybreak Games et accélère notre croissance“, a déclaré Ji Ham. “Les investissements stratégiques dans des équipes très talentueuses et éprouvées, qui ont des dirigeants exceptionnels et qui ont fait leurs preuves dans le développement de jeux en ligne géniaux, constituent une part importante de notre croissance et de notre stratégie pour Daybreak.“