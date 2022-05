Daybreak Games annule le développement d’un MMORPG sous licence Marvel

Contrairement à DC Comics, Marvel n'aura pas le droit à un MMORPG avec ses univers et ses personnages.

Jugé trop coûteux et risqué par Enad Global 7 (maison-mère de Daybreak Games), le MMORPG Marvel développé par Dimensional Ink Studios, avec Jack Emmert (Champions Online, Star Trek Online, City of Heroes, City of Villains) en responsable principal, ne verra finalement jamais le jour : “Sur la base de la réévaluation du profil de risque de développement, de la taille de l’investissement et de la stratégie de portefeuille de produits à long terme, le conseil d’administration a décidé de modifier les priorités de développement et de réaffecter les ressources au sein du groupe pour se concentrer sur des projets alternatifs à long terme. Un investissement de plus de 500 millions de couronnes suédoises était prévu pour les trois prochaines années.”

Enad Global 7 recentre ses activités

Le groupe EG7 préfère investir dans les mises à jour de ses jeux en ligne comme The Lord of the Rings Online et DC Universe Online ainsi que de nouvelles IP : “Parallèlement à cette réaffectation, nous prévoyons une dépréciation d’environ 230 millions de couronnes suédoises dans les actifs liés aux projets au deuxième trimestre 2022. Comme il s’agit d’un investissement à long terme, l’arrêt du projet Marvel n’aura pas d’impact sur les revenus et les bénéfices à court et moyen terme, si ce n’est l’impact sur le bilan et le compte de résultat lié à la dépréciation.“