Dawn of Ragnarök, l’extension majeure d’Assassin’s Creed Valhalla

Une quête épique avec des pouvoirs divins dans un monde ouvert époustouflant.

Le contenu téléchargeable Dawn of Ragnarök s’inscrit dans la continuité de la deuxième année d’Assassin’s Creed Valhalla. Dans celui-ci, Eivor devra faire face à son destin qui prendra les traits d’Odin, le dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Le monde des nains, le Svartalfheim, tombera en ruine et Surtr, un géant de feu immortel, profitera de ce chaos pour capturer Baldr, le fils bien-aimé d’Odin.

Ce dernier sera d’ailleurs aidé par de nouveaux pouvoirs, comme la capacité de se transformer en corbeau pour les assassinats, ressusciter des ennemis vaincus pour combattre à ses côtés, transformer sa peau en magma ou encore fusionner ses armes avec de la glace. La durée de vie est d’ores et déjà estimée à plus de 35h.

Du gameplay pour Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök

Développé par Ubisoft Sofia, l’équipe responsable d’Assassin’s Creed Rogue et de l’extension Curse of the Pharaohs pour Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Valhalla : Dawn of Ragnarök sera disponible le 10 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.

Tous les joueurs qui achèteront l’extension majeure d’Assassin’s Creed Valhalla entre le 13 décembre 2021 et le 9 avril 2022 recevront le pack Crépuscule qui sera disponible immédiatement dans le jeu de base. Ce bonus exclusif comprendra le skin de corbeau Envoyé de Dellingr, le skin de monture Lynx Havardr, le pack d’équipements Crépuscule et la hache Algurnir.