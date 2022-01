Darknet-sur-Mer : la nouvelle comédie française d’Amazon sur le darknet

Amazon annonce que le tournage de Darknet-sur-Mer a débuté en Charente-Maritime.

Réalisée par Remy Four et Julien War avec l’aide du Fonds d’aide sélective mis en place par le CNC pour soutenir la production audiovisuelle des sites de streaming, Darknet-sur-Mer raconte comment Ben et Flo, deux hackers amateurs de Ponet-sur-Mer, arnaque divers clients sur le darknet avec le mystérieux site VRASESIN. Alors que le duo propose les faux services de redoutables tueurs à gage provenant de la mafia albanaise, Alkan, un véritable malfrat albanais, cherche à sous-traiter l’assassinat d’un chef de gang…

Composée de six épisodes, la mini-série Darknet-sur-Mer sortira dans le courant de l’année sur la plateforme de streaming Prime Video d’Amazon. Le casting réunit Artus, Théo Fernandez, Joséphine Draï, Léon Plazol, Imer Kutllovci, Isabelle Candelier, Vincent Desagnat et Arié Elmaleh.