Dark Passenger : un nouveau studio polonais créé par d’anciens développeurs de CD Projekt RED

Jakub Ben, Pawel Kuleta et Magdalena Furman sont les fondateurs de Dark Passenger.

Basé à Varsovie, Dark Passenger compte dans ses rangs des vétérans ayant oeuvré sur The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077. Si Jakub Ben est le responsable principal de la structure, Pawel Kuleta est lui le directeur des opérations tandis que Magdalena Furman occupe le rôle d’animatrice de personnages en 3D. Au cours des cinq dernières années, Dark Passenger a réalisé des centaines d’animations, de séquences cinématiques, de personnages et de mondes pour de nombreux jeux indépendants et AAA. Maintenant, le but est de recruter des programmeurs, des artistes techniques, des artistes environnementaux et des concepteurs sonores pour créer une nouvelle licence.

“Notre soutien à long terme au sein de l’industrie vidéoludique nous a inévitablement conduits à la production de notre propre projet original, qui est actuellement dans sa première phase de production“, indique le site officiel de Dark Passenger. “Notre objectif est de créer des expériences en ligne hautement passionnantes, axées à la fois sur la coopération et la rivalité. Nous sommes fascinés par les interactions interpersonnelles, les alliances, les confrontations audacieuses et les rebondissements inattendus. Afin de rendre chaque jeu unique et surprenant, nous utilisons des solutions procédurales avancées. Si l’objectif sera le même pour tous les joueurs, l’atteindre nécessitera à chaque fois une approche, des tactiques et des chemins empruntés différents.”

Un jeu de ninja en ligne pour Dark Passenger

Le premier jeu de The Dark Passenger sera un jeu en ligne multijoueur sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam) se déroulant dans le Japon féodal, construit à l’aide de l’Unreal Engine 5 et comprenant des fonctions de coopération, de PvP et de PvE. Il va retracer l’histoire d’un envahisseur qui a renversé le shogun au pouvoir et établi un nouveau trône : “Jouant les rôles de shinobi et de kunoichi, les joueurs devront affronter ensemble les acolytes de l’usurpateur et d’autres groupes d’assassins à la recherche des mêmes découvertes. En voyageant à travers ces terres sombres, les personnages des joueurs sauteront sur les toits des villes, se cacheront sous les planchers des chalets de campagne, escaladeront les pagodes ou se faufileront inaperçus parmi les sanctuaires et les temples. La forme verticale du terrain leur ouvrira un nombre infini de possibilités de déplacement et le temps variable les surprendra avec une averse soudaine, un vent fort ou un brouillard entourant la zone.“