Dark Maul : vers une série sur Disney+

Personnage aussi sous-côté que sous-utilisé, le plus emblématique serviteur des Sith aurait droit à sa propre série TV, diffusée évidemment sur le service de streaming de Disney. Avec force flashbacks.

Découvert dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme, Dark Maul (Darth Maul dans la langue de George Lucas) est l’un des plus puissants seigneurs Sith au service de Dark Sidious. Incarné par Ray Park, il n’apparaît que quelques minutes à l’écran, le temps tout de même de tuer Qui-Gon, maître Jedi de Obi-Wan, et de se faire tuer par se dernier, coupé en deux au niveau du buste avant de tomber au fond d’un puits. Comme l’a rappelé Solo: A Star Wars Story en 2018 grâce à un hologramme, Maul (qui se fait appeler ainsi pour se dissocier des Sith) est cependant vivant après ce duel. Nettement plus détaillée dans les séries d’animation en 3D Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels, son histoire serait portée prochainement sur le petit écran par Disney pour son service de streaming Disney+.

Une série sur un grand méchant

Le service de VOD a d’ores et déjà une très belle réussite au catalogue avec The Mandalorian, où Pedro Pascal tient le rôle titre (un poil ingrat, constamment caché par un masque) dans une réalisation de Jon Favreau. Cette réussite a du faire des émules au sein de Disney, qui un roster de personnages tous plus incroyables les uns que les autres. Le nouveau pari sur l’histoire et les origines de Dark Maul, à coups de flashback, est rapporté par le bien renseigné site We Got This Covered.

Ray Park de retour ?

“On ne sait toujours pas exactement quand on verra son pilote, écrit le site, mais en s’adressant à nos sources cette semaine, on nous a apprit qu’elle était aux premiers stades du développement et qu’elle explorerait et illustrerait l’histoire de Maul […], présentant comment il est devenu le méchant que nous connaissons aujourd’hui.” Le passé ne sera qu’un détail de ce nouveau contenu, la majorité de l’histoire se déroulant après Solo: A Star Wars Story. On peut se demander si c’est bien Ray Park qui reprendra le flambeau, comme il l’avait fait dans le film.