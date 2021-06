Dark Horse Games, la division jeux vidéo de Dark Horse Comics

Dark Horse Comics se lance dans l'édition et le développement de jeux vidéo avec la création de Dark Horse Games.

L’ambition de Dark Horse Games est d’amener le catalogue de Dark Horse Comics dans l’univers vidéoludique par le biais de deux studios internes basés en Oregon (Etats-Unis) et à Shanghai (Chine) ainsi que des partenariats avec des studios externes : “Nous avons des licences qui perdurent pour lesquelles il y aura toujours un intérêt pour la création de jeux et les collaborations. Avec nos partenaires, nous pouvons vraiment évaluer si une histoire et un univers de personnages conviennent à des jeux qu’ils conçoivent et développent. La plupart des développeurs de jeux AAA préfèrent que leur équipe de développement construise un gameplay de base et y adapte ensuite une propriété intellectuelle, plutôt que de leur imposer une. Nous sommes sensibles à cela.”

Here's an exclusive. Dark Horse Comics starts a gaming and digital entertainment division https://t.co/e8RQdzyLDO — Dean Takahashi (@deantak) June 1, 2021

Le manager général Johnny B. Lee veut ainsi proposer des jeux first-party pour des licences récentes, moins établies ou plus anciennes mais moins connues ainsi que des jeux third-party pour des licences populaires : “Nous nous adressons à tous les types de développeurs et nous sommes ouverts à toutes sortes d’idées créatives, même à des studios indépendants qui ont des idées intéressantes sur nos licences. Pour l’instant, nous avons passé beaucoup de temps à trouver les droits dans des collaborations où les histoires et les personnages correspondent. Nous sommes à un stade avancé de discussions avec plusieurs d’entre eux. Et donc, si tout se passe bien, vous verrez des personnages Dark Horse Comics assez importants dans des AAA au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.”

Le début d’une grande aventure pour Dark Horse Games

Dark Horse Games produira et publiera également des projets multimédias (par exemple, des webtoons et des anime) en conjonction avec ses jeux. Pour le moment, Johnny B. Lee s’attend à ce que la division jeux vidéo ne dépasse pas la dizaine d’employés. Dark Horse Comics a édité des licences mondialement connues telles que Hellboy, Sin City, 300, Umbrella Academy, Polar, Lady Killer, Emily the Strange, Usagi Yojimbo et Resident Alien. A noter que 2020 a été une bonne année pour les activités principales de la société en matière de bandes dessinées et d’édition, avec une bonne croissance des revenus.