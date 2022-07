Daredevil : Born Again, le retour de Charlie Cox en Matt Murdock

Une nouvelle série télévisée pour Daredevil est annoncée.

Pas considérée comme une quatrième saison pour l’ancienne série télévisée créée par Netflix et désormais disponible sur Disney+, Daredevil : Born Again est une nouvelle série centrée sur le célèbre avocat et combattant avec les comédiens Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, celui qui incarne le patron de la mafia Wilson Fisk aka Kingpin. Ces derniers seront d’ailleurs présents dans Echo, le spin-off de Hawkeye centré sur Maya Lopez qui sera diffusée durant l’été 2023 sur la plateforme de streaming.

Just announced in Hall H: Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, is streaming Spring 2024 on #DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/YiScYhQ5Eb — Disney+ (@disneyplus) July 24, 2022

Daredevil dans le MCU

Composée de 18 épisodes, la série télévisée Daredevil : Born Again sortira au printemps 2024 durant la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Pour mémoire, les discussions autour d’un éventuel nouveau projet se sont intensifiées lorsque les séries Marvel Netflix, dont Daredevil et la série limitée The Defenders, ont été transférées à Disney+ au printemps dernier, après que les droits sur ces titres soient revenus à la firme aux grandes oreilles. Il a été révélé en mai dernier qu’une nouvelle adaptation de Daredevil pour le petit écran était en préparation avec les créateurs de Covert Affairs, Matt Corman et Chris Ord, pour l’écriture et la production exécutive.