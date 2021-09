D’Apocalypse Now à Call of Duty : le thème guerrier imprègne la pop culture

La pop culture est influencée, par définition, par tous les sujets de société. Par conséquent, il va de soi qu’elle est également influencée par des sujets parfois tragiques, même par les guerres. Au cinéma, dans les jeux vidéo, dans les livres, le sujet de la guerre revient sans cesse, et pas par hasard.

L’impact de la violence et de la guerre sur la pop culture

Parfois, ce sont les thèmes les plus tristes qui font le buzz ou lancent la tendance. Combien d’albums célèbres autour des amours perdus ? Combien de livres sur le thème de la violence ? Combien de films sur la maladie et la fin de vie ? On pourrait croire, à certains égards, que la pop culture n’a aucune morale, mais ça serait sans considérer les conséquences de l’inclusion de ces sujets dans la culture populaire.

Bob Marley aurait-il été aussi célèbre s’il n’avait pas chanté pour les droits de l’Homme, par exemple ? Même si le thème est grave, rien n’empêche le fait que le chanteur est devenu une véritable icône dans la pop culture.

Cependant, parmi tous les thèmes les plus célèbres, il y en a un qui a su impacter l’intégralité de la culture populaire. On le retrouve partout. Dans la mode, dans les jeux vidéo, dans les livres, dans la musique, dans les arts. Il s’agit de la guerre.

Représentations de la guerre sur les petits et les grands écrans

Évidemment, la guerre ce n’est pas vraiment le sujet le plus fun. Cependant, elle est le thème de nombreux jeux, sur PC et sur mobile. Qu’il s’agisse de Call of Duty, ou d’autres jeux de guerre gratuits tels que Soldiers Inc: Mobile Warfare, ou encore Total Domination: Reborn, la guerre a toujours su conquérir le cœur des joueurs belliqueux que nous sommes, et continue de divertir le plus grand nombre sur toutes les plateformes.

Dans la mode aussi, la guerre est en marche. Les tenues kaki et les motifs camouflage, directement inspirés de l’armée, sont devenues très populaires. Les plus grandes stars n’hésitent pas à lancer leurs gammes de vêtements aux motifs paramilitaires et militaires. Les sites internet spécialisés dans les tenues de l’armée sont légion sur la toile, et certaines boutiques de « déstockage militaire » proposent même les accessoires qui vont avec.

Pour finir, comment ne pas mentionner le septième art et son amour des armes à feu ? À Hollywood comme ailleurs, les films de guerre se comptent par centaines, et c’est pour le plus grand plaisir des amateurs d’explosions, de grenades et de sensations fortes. Qu’il s’agisse de la guerre du Vietnam avec Apocalypse Now, de la Seconde Guerre Mondiale avec La Chute ou encore de la guerre du Golfe avec American Sniper, les conflits armés font des millions d’entrées au box-office chaque année.

Conclusion : la guerre, un thème fédérateur

La guerre s’est profondément inscrite dans notre culture. Majoritaire dans les jeux vidéo et au cinéma, c’est la recette qui parle à tout le monde. Fun, plein d’action et riche en rebondissements, le thème de la guerre a de beaux jours devant lui sur nos petits comme sur nos grands écrans.