Dans sa dernière bêta, WhatsApp passe à 8 participants maximum en vidéo

Avec les mesures de confinement imposées par de nombreux gouvernements, des centaines de millions de personnes se retrouvent coincées chez elles. L'utilisation des services de vidéoconférence explose. La plupart doivent s'adapter. C'est le cas de WhatsApp.

Si l’application de visioconférence Zoom est clairement sortie du lot en cette période de pandémie de Covid-19 grâce à sa simplicité d’utilisation et au fait qu’il est possible d’accueillir jusqu’à 100 participants, le service fut rapidement critiqué pour sa gestion de la vie privée et ses divers problèmes de sécurité. La rançon de la gloire, dira-t-on. Nombreux sont celles et ceux qui cherchent des alternatives. WhatsApp pourrait être l’une d’entre elles.

WhatsApp teste les appels vidéo à 8 personnes

Il existe actuellement de nombreuses options alternatives à Zoom. Et une prochaine mise à jour de WhatsApp pourrait rendre la plate-forme de messagerie très intéressante. En effet, selon un rapport de WABetaInfo, la dernière version bêta en date de l’application permet des appels vidéo de groupe jusqu’à 8 personnes. Voilà qui serait parfait pour celles et ceux qui souhaitent se parler et se voir en comité restreint. Simple mais diablement efficace, comme sait si bien le faire WhatsApp.

Une fonctionnalité actuellement disponible dans la version bêta

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est présente que dans la version bêta de l’application. Elle pourrait être déployée à tout un chacun d’ici peu de temps mais il se pourrait aussi qu’elle ne voit jamais officiellement le jour. Toujours est-il que les utilisateurs participant à la bêta devraient pouvoir en profiter dès à présent. Alors certes, 8 participants par rapport aux 100 de Zoom parait bien dérisoire mais comme dit précédemment, si vous êtes mal à l’aise avec les récentes révélations faites autour de Zoom et/ou que vous n’avez pas besoin d’être plus de 8, alors cette mise à jour devrait être très intéressante. Pour l’heure, WhasApp n’a pas communiqué de date quant au lancement officiel de cette fonctionnalité. À suivre !