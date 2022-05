Dans les cinémas AMC, plus d’un tiers des paiements en ligne sont en crypto ou numériques

Les cinémas AMC sont une chaîne incontournable aux États-Unis, notamment. Son PDG, Adam Aron, explique que la crypto, ainsi que d’autres méthodes de paiement numérique, compte aujourd’hui pour 35 % de tous leurs paiements en ligne.

La chaîne a intégré petit à petit plusieurs crypto après avoir proposé l’option Bitcoin (BTC). On citera notamment l’Ether (ETH), le Bitcoin Cash (BCH) et le Litecoin (LTC), ajouté en novembre. Le mois dernier, ce furent au tour du Dogecoin (DOGE) et du Shiba Inu (SHIB) d’être disponibles via l’application mobile AMC Theatres.

Interrogé dans le cadre de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2022, Adam Aron mettait l’accent sur le fait que l’accent mis sur la crypto par l’entreprise a non seulement été accueilli “en fanfare” par les clients, mais que cela a aussi ouvert plusieurs canaux de paiement qu’elle avait explorés précédemment : “Les mêmes développements informatiques qui furent nécessaires pour nous permettre d’accepter les crypto-monnaies nous ont aussi permis d’accepter d’autres types de paiement, comme Apple Pay, Google Pay, Paypal, Bitpay et Venmo. Pris tous ensemble, ces nouvelles options de paiement représentaient tout récemment environ 35 % du total de nos paiements en ligne, ce qui est impressionnant.”

Interrogé par ailleurs quant à son initiative autour des jetons non fongibles (NFT), Adam Aron déclarait que l’entreprise avait à ce jour huit programmes différents, lancés ou pas encore, mais prévus pour cette année, précisant que la technologie avait déjà permis d’aider AMC à “stimuler la vente de billets”. Parmi les opérations NFT menées à bien, celle du lancement de Spider-Man : No Way Home, en novembre dernier. Environ 86 000 NFT de Spider-Man avaient été offerts aux membres AMC Stubs Premiere & A-List ainsi qu’aux membres de AMC Investor Connect.

Avec l’impact de la pandémie qui commence à faiblir en 2022 et les confinements qui semblent être derrière nous, AMC a vu son premier trimestre 2022 en nette hausse par rapport au Q1 2021, avec un revenu total en progression de 429,8 %, à 785,7 millions de dollars, contre seulement 148,3 millions de dollars l’année passée. Les pertes nettes ont aussi diminué grandement, environ 40 % par rapport au Q1 2021, passant de 567,2 millions de dollars à 337,4 millions de dollars.

AMC announced 1st quarter 2022 earnings today. Revenues up 5-fold vs. Q1 of 2021. EBITDA loss reduced by 80%. Revenues per patron up 34% over 2019 pre-pandemic. Dr Strange opening was the biggest of 2022, and the 2nd biggest in the last two years! Go see it! Congrats @Disney.

— Adam Aron (@CEOAdam) May 10, 2022