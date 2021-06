Dans iOS 15, Apple s’intéressera à la stabilité de votre marche

iOS 15 propose une fonctionnalité baptisée Walking Steadiness, pour analyser votre stabilité pendant la marche.

Apple poursuit ses efforts en ce qui concerne le suivi de la santé dans ses appareils. Outre l’Apple Watch, l’iPhone peut aussi être un bon compagnon pour analyser sa santé et son corps et au quotidien. Avec iOS 15, la firme de Cupertino intègre une fonctionnalité d’étude de la stabilité de la marche, une information qui peut être très intéressante, notamment pour les personnes âgées.

iOS 15 propose une fonctionnalité baptisée Walking Steadiness

Parmi les nombreuses fonctionnalités introduites avec l’Apple Watch au fil des années, il y avait la détection des chutes. Il s’agit de pouvoir détecter lorsque le porteur de la montre tombe et déclencher, le cas échéant, un appel aux secours. Et si Apple était en mesure de prédire quand vous pourriez tomber ? Vous pourriez alors mieux vous préparer, agir en prévention et ainsi éviter les blessures.

Pour analyser votre stabilité pendant la marche

C’est une idée que iOS 15 va explorer avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Walking Steadiness (Stabilité de la Marche). Selon Apple, “Walking Steadiness sur iPhone est une première dans l’industrie, offrant une visualisation du risque de chute en capturant des données importantes sur la mobilité lorsque l’utilisateur marche avec son iPhone. […] Walking Steadiness offre aussi la possibilité de capturer les moments de tous les jours et les classifications d’état dans l’application Santé (OK, Faible ou Très Faible), permettant à l’utilisateur de prendre des mesures proactives pour aider à réduire le risque de chute.”

La fonctionnalité utilise des capteurs qui sont déjà intégrés dans l’iPhone et les combine à des algorithmes adaptés pour déterminer l’équilibre, la stabilité et la coordination de l’utilisateur. Cela peut aussi aider à atteindre des objectifs sportifs. Selon les résultats calculés, vous pourrez être dirigé(e) vers des exercices dédiés pour améliorer votre force et votre équilibre.