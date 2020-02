Dans certaines villes américaines, Apple se déplace pour réparer vos produits

Faire réparer un appareil Apple est relativement simple. Il suffit de l'amener dans un Apple Store et les employés s'occupent du reste. Encore faut-il en avoir un à proximité et/ou pouvoir se déplacer. Dans certaines villes des États-Unis, Apple prend les devants.

Depuis toujours, pour faire réparer un produit Apple, le grand public doit l’apporter à un Apple Store ou, à défaut, l’y envoyer. Ce qui peut être un vrai problème si l’on n’a pas le temps ou si l’on préfèrerait éviter de laisser son iMac ou son Mac Pro entre les mains des livreurs. La firme de Cupertino est bien consciente de ce problème. Dans certaines villes des États-Unis, vous n’êtes plus obligé(e) de vous déplacer ou d’envoyer votre appareil, c’est Apple qui se déplace.

Apple propose des interventions à domicile

Comme l’a remarqué MacRumors, Apple propose désormais des services à domicile dans un certain nombre de villes américaines, y compris Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York City et San Francisco. Et comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation, le géant américain fait appel à un tiers, en l’occurrence Go Tech Services, pour ces services. Il vous suffit de prendre rendez-vous et le tour est joué. Vous devrez cela dit bien évidemment vous acquitter des frais de déplacement en sus de l’éventuels coût de la réparation en elle-même.

Uniquement dans certaines villes américaines

Engadget a demandé davantage de détails quant à ce nouveau service proposé par la firme de Cupertino, y compris concernant la date précise de son lancement et si d’autres villes seront ajoutées prochainement à ce programme. La marque à la pomme n’a pas encore répondu. Apple propose déjà la réparation sur site pour ses clients professionnels et dans certaines régions, le service est extrêmement performant. Il est ainsi parfois possible d’obtenir une intervention en une heure pour les problèmes les plus urgents. Certaines réparations nécessitent parfois tout de même un passage au magasin, comme un remplacement de batterie d’iPhone. Mais c’est une très bonne chose de pouvoir prendre rendez-vous, surtout quand vous avez un emploi du temps toujours très chargé. À quand la même chose en France ?