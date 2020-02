Dan Houser va quitter Rockstar Games

Après le départ de Leslie Benzies en 2016, le studio américain Rockstar Games se prépare à perdre le scénariste des GTA et Red Dead Redemption.

Le départ de Dan Houser (co-fondateur, co-président et scénariste) de Rockstar Games est officialisé par l’éditeur Take-Two Interactive via un bref communiqué : “Après une longue pause ayant débuté au printemps 2019, Dan Houser va quitter l’entreprise. Son dernier jour de travail sera le 11 mars 2020. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a construit certains des mondes de jeu les plus acclamés par la critique et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté mondiale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs.”

Dan Houser et l’héritage de Rockstar Games

La maison-mère de Rockstar Games précise que le rôle de Sam Houser (frère de Dan) au sein de la firme étoilée ne sera pas amené à changer d’ici les prochaines semaines. Pour mémoire, Dan Houser a été l’un des principaux artisans de nombreux titres à succès de la société, ayant écrit ou co-écrit presque tous les jeux des séries Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, ainsi que Bully et Max Payne 3. La raison de ce triste départ est et restera inconnue. Certains évoquent un problème de santé quand d’autres parlent d’un différend d’ordre créatif avec Take-Two Interactive. Cette dernière hypothèse ne serait pas improbable et confirmerait la rumeur qui voulait que le studio soit sous pression pour sortir des jeux plus régulièrement.