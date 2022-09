Dan Houser (Rockstar Games) investit dans les jeux blockchain avec Revolving Games

L'ancien responsable de la création des licences Grand Theft Auto et Red Dead Redemption chez Rockstar Games intègre le conseil consultatif Revolving Games, spécialiste des jeux basés sur la blockchain, après avoir participé à une levée de fonds de 13,2 millions de dollars.

A la tête du studio britannique Absurd Ventures in Games depuis un peu plus d’un an, Dan Houser se fait toujours aussi discret depuis son départ de chez Rockstar Games contrairement à Leslie Benzies avec Everywhere au sein de Build A Rocket Boy. Si le retour de Dan Houser dans l’industrie vidéoludique n’est pas encore concret, Revolving Games a décidé de l’accueillir dans son conseil consultatif suite à un investissement de plusieurs millions de dollars couplés à ceux de Pantera Capital, Animoca Brands, Polygon, Dapper Labs, Permanens Capital Partners, Kenetic, Sarmayacar et DWeb3 Capital.

Revolving Games mise sur Dan Houser pour évoluer

Saad Zaeem, cofondateur de Revolving Games, a déclaré :

Dan Houser est une légende de ce secteur (…) Notre vision est claire, nous voulons créer des jeux de qualité AAA qui font tourner les têtes lors des grands événements comme la Gamescom et l’E3. Alors que le monde passe d’un écosystème appartenant aux développeurs à un écosystème appartenant aux joueurs, nous serons à l’avant-garde de cette évolution tout en continuant à sortir des titres qui rivalisent avec les meilleurs de l’industrie traditionnelle des jeux vidéo.

Dirigé par trois vétérans pakistanais dans le domaine des jeux vidéo, à savoir les frères Saad Zaeem, Ammar Zaeem et Shayan Zaeem, Revolving Games dispose de deux studios et d’une équipe de plus de 100 employés travaillant sur des jeux blockchain à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Son premier projet était un jeu blockchain inspiré de Battlestar Galactica, en partenariat avec Gala Games et NBCUniversal, et son deuxième projet sera Skyborne Legacy, une expérience d’exploration sociale du monde inspirée des classiques de Nintendo comme Animal Crossing et The Legend of Zelda ainsi que du RPG d’aventure coopératif qui sera déployé sur le réseau Polygon.

Du AAA vidéoludique avec la blockchain

Revolving Games utilisera les 13,2 millions de dollars de capital supplémentaire au cours des deux prochaines années pour développer des expériences de jeu évolutives et entièrement décentralisées pour des franchises mondialement reconnues et ses propres propriétés intellectuelles originales. La société a déjà créé des outils de publication et d’autres technologies pour permettre le lancement plus rapide et plus efficace de jeux web 3.0.