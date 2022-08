Dallas Sting : Matthew McConaughey sera l’entraîneur d’une équipe de football féminin américaine

Basé sur une histoire vraie, Dallas Sting raconte comment un groupe de lycéennes de Dallas s'est rendu en Chine en 1984 en tant qu'outsider et a battu certaines des meilleures équipes féminines de Chine, d'Australie et d'Italie.

Kari Skogland est chargé de réaliser le film Dallas Sting qui mettra en scène le comédien américain Matthew McConaughey dans la peau de Bill Kinder, l’entraîneur qui a mené le groupe hétéroclite d’adolescentes texanes vers le succès. Bien avant que l’équipe nationale féminine des États-Unis ne domine les Jeux Olympiques et la Coupe du monde, il y avait le Dallas Sting. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance produisent avec Greg Berlanti, Sarah Schechter et Robbie Rogers. Michael McGrath est producteur exécutif. Le scénario a été écrit par Liz Flahive et Carly Mensch. Le tournage devrait débuter dès cet automne à la Nouvelle-Orléans.

L’incroyable histoire de Dallas Sting, la première équipe de “soccer” féminine des USA

Pour un peu plus de contexte. En 1984, le président Ronald Reagan a fait un effort pour ouvrir les relations avec la Chine. En retour, la Chine a invité l’Amérique à envoyer son équipe féminine de football au premier championnat mondial qu’elle organisait. Le problème est qu’il n’y avait pas d’équipe. Une recherche à l’échelle nationale a alors conduit les responsables à une ligue de lycéennes de Dallas de moins de 19 ans qui se sont baptisées The Sting, d’après le récent film à succès de Robert Redford et Paul Newman. Dirigée par Kinder – qui n’avait aucune expérience d’entraîneur de football avant de former l’équipe – l’histoire de ce groupe passionné de jeunes femmes qui est arrivé en Chine est miraculeuse. Et ce qu’elles ont fait contre les meilleures équipes féminines de Chine, d’Australie et d’Italie – composées de femmes adultes qui ont joué ensemble pendant des années – n’était rien de moins qu’un miracle.

Pour former l’équipe il y a près de 40 ans, Kinder a dû obtenir une note d’un gynécologue affirmant que la pratique du football ne nuisait pas aux organes reproducteurs des femmes. Les parents texans qui imaginaient leurs filles brandissant des pompons à la mi-temps sont rapidement devenus les pom-pom girls de ce mélange éclectique de filles entraînées avec précision par un entraîneur digne de Lombardi, et sont devenues une puissance locale. Elles ont ensuite surmonté la bureaucratie pour pouvoir faire le voyage et se sont montrées à la hauteur de l’événement, bien qu’elles soient des outsiders face à des équipes internationales dominantes. Tout cela sous la houlette d’un entraîneur qui croyait tellement en The Sting qu’il a facturé 85.000 dollars sur ses cartes de crédit pour des billets non remboursables afin de s’assurer que l’équipe se rende en Chine, où beaucoup s’attendaient à une défaite cuisante.