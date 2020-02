Daemon X Machina n’est plus une exclusivité Switch, une version PC est annoncée

Cinq mois seulement après son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch, Daemon X Machina va s’offrir un portage inattendu sur PC. L’éditeur XSEED annonce que la sortie est planifiée pour le 13 février prochain, sachant que les joueurs qui précommanderont ce titre destiné aux amoureux de mechas pourront obtenir des bonus comme l’Arsenal Prototype, la Combi Prototype pour l’Outer et un set d’équipement métallique. En plus d’arriver avec tous les DLC payants et mises à jour gratuites disponibles à ce jour, cette nouvelle version proposera des améliorations graphiques, un affichage en 60 fps, une compatibilité avec les souris et claviers ainsi que deux nouveaux modes (Exploration et Co-Op).

ICYMI: DAEMON X MACHINA is coming to Steam on 2/13 with a buttery smooth framerate and stunning visuals. Customize your mech and enjoy included DLC for free! You have 9 days to pre-order with a 20% off discount! 🔥🔥🔥 #DXM #WindowsPC

Details: https://t.co/qwtnF5gH4c pic.twitter.com/pFrkpkPYTe

— XSEED Games (@XSEEDGames) February 3, 2020