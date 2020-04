D-Wave : le cloud quantique épaulera gratuitement les scientifiques

Pour aider à lutter contre le Covid-19, de nombreux acteurs de la technologie y vont de leur initiative. Le dernier en date est D-Wave Systems, qui offre la possibilité d'utiliser la puissance de ses superordinateurs.

Alors que l’épidémie du nouveau coronavirus n’avait touchée que 255 000 personnes et fait 10 500 victimes, IBM révélait que son superordinateur Behold Summit avait été mis à contribution afin de trouver des médicaments existants capables de lutter contre la maladie. En résultat, le supercalculateur le plus puissant au monde, pouvant atteindre 200 pétaFLOPS, a identifié 77 pistes pour mettre au point un vaccin grâce à une simulation de la réaction des atomes et particules dans la protéine virale face à différents composés (plus de 8 000) à partir d’une étude publiée en janvier. Grâce aux données plus récentes, une seconde simulation a d’ores et déjà été lancée. IBM n’est cependant pas le seul à réquisitionner sa puissance de calcul pour aider les scientifiques : VentureBeat rapporte que D-Wave Systems offre la possibilité d’utiliser son cloud et ses qubits pour faire du recuit simulé quantique.

L’informatique au service de la médecine

L’entreprise canadienne basée à Burnaby a été la première entreprise à vendre des ordinateurs quantiques commerciaux, notamment à des compagnies privées telles que Lockheed Martin. construits pour utiliser le recuit quantique. D-Wave affirme que la décision de rendre l’accès gratuit est une réponse à une demande intersectorielle du gouvernement canadien visant à trouver des solutions à la pandémie du COVID-19. Via Leap, le service de cloud quantique de l’entreprise, l’accès est gratuit et illimité dans 35 pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie.

De nombreuses possibilités ouvertes

L’entreprise espère aider à élaborer de nouvelles méthodes de diagnostic et de modélisation de la propagation du virus, à résoudre les problèmes de distribution et à déterminer de possibles combinaisons médicamenteuses, mais aussi selon son P.-D.G. “la modélisation épidémiologique, l’optimisation de la logistique hospitalière, l’optimisation des dispositifs médicaux et de la fabrication de fournitures, et au-delà.” Leap 2 permet selon le communiqué de presse de “résoudre rapidement et précisément des problèmes très complexes avec jusqu’à 10 000 variables“.