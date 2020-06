Cyberpunk : Edgerunners, une série animée de Trigger en collaboration avec CD Projekt RED et Netflix

Une série animée située dans l'univers de Cyberpunk 2077 sera diffusée sur Netflix en 2022.

CD Projekt RED travaille sur la série animée Cyberpunk : Edgerunners depuis maintenant deux ans avec une équipe créative composée de plusieurs talents issus des équipes de développement de The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077. En dix épisodes, elle va raconter l’histoire d’un enfant des rues essayant de survivre dans une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un edgerunner, à savoir un hors-la-loi mercenaire également connu comme un cyberpunk.

Réveille-toi, samouraï. On a une ville à cramer. On va collaborer avec CD Projekt Red et le studio Trigger pour Cyberpunk Edgerunners, un anime en 10 épisodes dans l’univers de Cyberpunk 2077 réalisé par Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill La Kill). Sortie prévue en 2022 ! pic.twitter.com/4jdwADKqRw — Netflix France (@NetflixFR) June 25, 2020

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigera le projet avec le réalisateur adjoint Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), le directeur créatif Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), les designers de personnages Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA : Brand New Animal) et Yuto Kaneko (Little Witch Academia), et le scénario adapté par Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) et Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare). La bande originale sera composée par Akira Yamaoka (Silent Hill).

Un trailer d’annonce pour la série animée Cyberpunk : Edgerunners

“Nous sommes très heureux de révéler enfin que nous travaillons sur un anime dans le monde du Cyberpunk“, a déclaré Adam Badowski, directeur du jeu Cyberpunk 2077 et responsable du studio CD Projekt RED. “Nous avons dévoré à peu près toute la fiction cyberpunk qu’il y a à regarder, à lire et à jouer, c’est un genre qui laisse tant de place à la créativité et qui a eu une si forte influence sur nous. Cyberpunk : Edgerunners est notre lettre d’amour au cyberpunk dans son ensemble, et aux histoires racontées sous forme animée.”

“Chez Trigger, nous sommes ravis de travailler avec CD Projekt pour créer une toute nouvelle histoire qui se déroule dans le monde du très attendu Cyberpunk 2077. C’est un énorme défi d’adapter cet univers en anime, mais nous sommes impatients de l’affronter de front“, a déclaré Masahiko Otsuka, PDG du studio d’animation japonais Trigger. “J’ai toujours aimé le cyberpunk en tant que genre, mais j’ai toujours trouvé difficile de créer une œuvre originale. C’est pourquoi je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec CD Projekt RED sur ce projet. Il ne sera pas facile de plaire aux fans de jeux et d’anime, mais j’aime les défis et j’attends avec impatience la production. Nous ferons de notre mieux pour répondre aux attentes et les dépasser“, ajoute le réalisateur Hiroyuki Imaishi.