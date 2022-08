Cyberpunk Edgerunners : un univers brutalement violent mais coloré

Avec David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca et Lucy, une nouvelle équipe d'Edgerunners débarque à Night City, la ville où le chrome surpasse la chair.

Basé sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077, qui est lui-même une adaptation du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, la série animée Cyberpunk Edgerunners raconte en dix épisodes l’histoire d’un gamin des rues qui tente de survivre dans Night City, une ville du futur obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ayant tout à perdre, il reste en vie en devenant un edgerunner – un mercenaire hors-la-loi également connu sous le nom de cyberpunk.

Introducing our gang of Edgerunners, drawn by the master Yoh Yoshinari himself 🔥🔥🔥 Cyberpunk: Edgerunners premieres September 2022, only on Netflix.#Edgerunners @netflix @trigger_inc pic.twitter.com/bovOx4NFcW — Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) August 1, 2022

CD Projekt RED produit Cyberpunk Edgerunners avec Rafal Jaki (The Witcher 3 : Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Witcher : Ronin) en tant que showrunner et producteur exécutif, aux côtés de Satoru Homma, Bartosz Sztybor et Saya Elder. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) du Studio Trigger est en charge de la réalisation avec le directeur créatif Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), le designer de personnages et le directeur de l’animation Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA : Brand New Animal). Le scénario a été confié à Yoshiki Usa (SSSS.Gridman, Promare) et Masahiko Otsuka (Star Wars : Visions), tandis que la bande originale est composée par Akira Yamaoka (Silent Hill).

Cyberpunk Edgerunners en vidéo

Cyberpunk Edgerunners sera diffusé en exclusivité sur Netflix à partir de septembre prochain.