Cyberpunk 2077 utilise l’IA pour synchroniser les lèvres de ses personnages durant leurs dialogues

Les jeux vidéo ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Il y a les évolutions que l'on voit tout de suite dans les graphismes ou le gameplay et il y a toutes ces améliorations plus difficiles à repérer, contribuant pourtant grandement au réalisme de l'ensemble.

Le problème avec les jeux vidéo, c’est que bien que les graphismes puissent être extrêmement réalistes très offrir un niveau de détail absolument dingue, certaines choses semblent encore et toujours avoir besoin d’être améliorées. C’est le cas des dialogues des personnages, notamment. La plupart du temps, la manière dont les personnages parlent ne correspond pas franchement au doublage. L’intelligence artificielle peut aujourd’hui aider.

Synchronisation labiale via intelligence artificielle dans Cyberpunk 2077

Cela étant dit, il semblerait que CD Projekt Red ait décidé de s’attaquer au problème avec son jeu Cyberpunk 2077. Le studio dépense sans compter ou presque, allant aujourd’hui jusqu’à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer la synchronisation des lèvres de ses personnages au dialogue de manière très réaliste. Bien que les animateurs soient capables de synchroniser les lèvres précisément durant les cinématiques, la chose est pratiquement impossible à réaliser dans tout le jeu sans utiliser le motion capture pour chacun des personnages. Ou tout du moins le processus ne serait vraiment pas rentable.

Une technologie couvrant plus de 10 langues dans le jeu pour un résultat bluffant

C’est pour cette raison que les développeurs se sont tournés vers l’utilisation de l’intelligence artificielle. Cela permet à chaque personnage du jeu de bénéficier d’une synchronisation des lèvres et d’animations faciales très réalistes. Les développeurs sont même allés plus loin encore et appliquant ce niveau de réalisme à pas moins de 10 langues différentes, dans la mesure où certains des personnages du jeu parlent plusieurs langues.

Cela signifie que les lèvres d’un personnage en train de parler une langue ne bougeront pas de la même manière lorsqu’ils parlent une autre langue. Ci-dessous, une vidéo de la technologie en action. Vous pourrez ainsi vous faire une idée précise du résultat, en attendant de pouvoir découvrir tout cela dans Cyberpunk 2077. Sortie prévue le 19 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.