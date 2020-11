Cyberpunk 2077 : une séquence de gameplay avec les versions Xbox Series X et Xbox One X

Pour combler l’attente des joueurs suite à l’énième report de Cyberpunk 2077, les équipes du studio polonais CD Projekt RED ont décidé de satisfaire les possesseurs d’une machine Xbox d’ancienne ou de nouvelle génération avec un gameplay inédit montrant le monde ouvert du jeu, la conduite d’un véhicule, des combats armés, des discussions ou encore le fameux Braindance de l’univers cyberpunk créé par l’auteur Mike Pondsmith.

