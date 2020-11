Cyberpunk 2077 : une séquence de gameplay avec les versions PS5 et PS4 Pro

CD Projekt RED dévoile près de sept minutes de gameplay pour Cyberpunk 2077 enregistré sur les consoles de Sony.

Les nouvelles images de Cyberpunk 2077 proviennent à la fois de la PS5 via la rétrocompatibilité et de la PS4 Pro. Alors que l’attente est toujours à son comble, les développeurs polonais de CD Projekt RED ont décidé de montrer une partie du début de l’histoire du côté des Nomades. Outre les menus, l’éditeur de personnage et quelques dialogues accrocheurs, on a le droit à de l’action dans les Badlands, la fameuse zone désertique qui entoure Night City, ainsi que dans les rues de la ville fictive sur la côte ouest des États-Unis, située dans l’État libre de la Californie du Nord, qui abrite les corporations, la corruption, le crime organisé et les gangs.

Cyberpunk 2077 – PS5 vs PS4 Pro

Si le gameplay officiel sur Xbox Series X et Xbox One X montrait des différences visuelles mineures, c’est également le cas pour celui qui est dédié aux deux machines de générations différentes de Sony. Le patch next-gen étant prévu pour l’année prochaine, il faudra principalement se contenter d’un meilleur éclairage et des détails un peu plus soignés.

Les nouvelles configurations PC de Cyberpunk 2077

Sans Ray Tracing

Configuration minimale 1080p – options graphiques réglées sur BAS

Carte Graphique : Nvidia GTX 780

Processeur : Intel Core i5 3570K ou AMD FX-8310

RAM : 8 Go

Sytème d’exploitation : Windows 7 64 bits ou Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go HDD

Configuration recommandée – options graphiques réglées sur HAUT

Carte Graphique : Nvidia GTX 1660 SUPER ou GTX 1060 6 Go

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM : 12 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

Configuration élevée 1440p – options graphiques réglées sur ULTRA

Carte Graphique : Nvidia RTX 2060

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM : 12 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

Configuration ultra 4K UHD 2160p – options graphique réglées sur ULTRA

Carte Graphique : Nvidia RTX 3070 ou RTX 2080 SUPER

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 3 3600

RAM : 16 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

Avec Ray Tracing

Configuration minimale 1080p

Carte Graphique : Nvidia RTX 2060

Processeur : Intel Core i7 4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM : 16 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

Configuration élevée 1440p

Carte Graphique : Nvidia RTX 3070

Processeur : Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

Configuration ultra 4K UHD 2160p

Carte Graphique : Nvidia RTX 3080

Processeur : Intel Core i7 6700 ou AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go

Sytème d’exploitation : Windows 10 64 bits

Stockage : 70 Go SSD

A noter que le Ray Tracing avec AMD ne sera pas disponible au lancement en décembre prochain (Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT).