Cyberpunk 2077 : une bande-annonce de lancement avec un message caché

Les développeurs polonais de CD Projekt RED ont subtilement glissé des remerciements aux joueurs et des promesses sur l'avenir de Cyberpunk 2077 dans le trailer de lancement.

Night City va bientôt accueillir les joueurs du monde entier, mais avant de partir dans cet univers empreint de violence, de pessimisme et de cynisme avec une bonne dose de technologie et de cybernétique, CD Projekt RED invite la communauté à lire un ultime message : “L’attente pour Cyberpunk 2077 est presque terminée. Ce fut un grand voyage, et premièrement nous voulons tous vous remercier d’avoir été avec nous durant ce périple. Nous savons qu’il y a beaucoup d’attentes autour du jeu, et très bientôt, vous allez être capable de décider si oui ou non nous avons été à la hauteur. Le jour de lancement est un mélange d’excitation et de nervosité constante, et vu que c’est le premier jeu que nous sortons qui ne s’appelle pas The Witcher, nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas anxieux de voir ce que vous en pensez une fois que vous croquerez dedans. Avec cette bande-annonce de lancement, nous sommes prêts à allumer la machine et voir Cyberpunk 2077 passer de nos mains entre les vôtres. Nous avons tenté de créer notre jeu avec le plus immersif à cette heure, et nous pensons que les histoires qui attendent d’être découvertes et les relations que vous formerez loin de votre temps à Night City vous resteront pendant un moment. Nous avons mentionné que des extensions allaient arriver et bien nous ne sommes pas encore prêts à rentrer dans les détails, nous dirons que nous avons appris beaucoup de notre travail sur Hearts of Stone et Blood and Wine. Notre calendrier d’extensions va vous amener plus loin dans le monde de Cyberpunk 2077, en offrant du contenu scénarisé conséquent qui vous demandera de faire des choix difficiles pour faire face à un récit impactant que vous aurez du mal à oublier. Mais avant d’en arriver là, nous allons d’abord lancer quatre programmes de DLC gratuits début 2021. Comme avec The Witcher 3, attendez-vous à un assortiment de contenu supplémentaire gratuit arrivant dans Night City, avec un paquet de trucs cools qui amèneront encore plus de vie dans ce monde sombre et futuriste. Nous espérons que vous les attendez ! Nous voulons terminer ce message avec une demande. Quand vous aurez joué/terminé le jeu, nous aimerions que vous reveniez vers nous pour nous dire qui était votre V. Nos forums et réseaux sociaux sont là pour vous. Nous voulons savoir qui vous avez trouvé à Night City et quels ont été vos choix. Nous avons créé un monde immense pour que vous vous y plongiez donc racontez-nous votre histoire.”

The wait is almost over! If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings. For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Un trailer de lancement pour Cyberpunk 2077

Cette dernière vidéo plonge les joueurs dans le monde et l’histoire de Cyberpunk 2077 et explore les liens qu’ils vont tisser, les dangers qu’ils vont affronter ainsi que les efforts qu’ils vont faire pour construire leur légende en tant que V, le protagoniste principal du RPG futuriste de CD Projekt RED : “Préparer le terrain pour que les joueurs prennent le contrôle et commencent leur aventure dans la mégalopole de Night City.”

Cyberpunk 2077 est officiellement prévu pour le 10 décembre prochain sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC. Il sera également jouable sur les consoles PS5, Xbox Series X et Xbox Series S via la rétrocompatibilité. En 2021, une mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077, tirant pleinement parti du matériel de nouvelle génération, sera disponible gratuitement pour les possesseurs des versions PS4 et Xbox One. Enfin, une version physique pour les consoles next-gen est également attendue pour l’année prochaine.

CD Projekt RED écoute les critiques de la presse et des joueurs concernant Cyberpunk 2077

Face aux nombreuses critiques positives, mais également négatives, sur Cyberpunk 2077 via les réseaux sociaux et forums, le quest designer Philipp Weber appel à l’ouverture d’esprit et estime être heureux de cette divergence d’opinions : “Nous avons fait de notre mieux pour créer quelque chose dont nous pouvons être fiers, quelque chose qui fait réfléchir et ressentir des choses aux gens. Il y a tellement de critiques diverses avec beaucoup de points intéressants, et je les lis toujours en ce moment. Il est particulièrement gratifiant de voir que les opinions peuvent varier autant, même pour des personnages uniques, des quêtes et des moments. Et c’est une des parties les plus importantes, la dernière chose que nous voulons, c’est un jeu dont personne ne veut parler. Cela dit, si vous n’aimez pas une critique, ne vous contentez pas de regarder le titre ou le score, mais lisez ce que la personne a réellement écrit, parce que c’est souvent intéressant. Les gens sont différents, tout comme les opinions, ne vous en prenez donc pas à n’importe qui simplement parce qu’il a une opinion et une expérience différentes.”

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 8, 2020

D’ailleurs, face à l’absence incompréhensible d’options d’accessibilité dans le AAA le plus attendu de l’année, une journaliste a prévenu les épileptiques : “Pendant ma session sur Cyberpunk 2077, j’ai subi une crise d’épilepsie grave et ressenti plusieurs moments où j’étais proche d’une autre à cause de différentes lumières et des scintillements. J’ai continué parce que j’ai pris cette décision, et j’ai l’impression que celle-ci m’a aidé en quelque sorte à créer un petit guide pour les joueurs souhaitant participer à ce jeu par peur de rater quelque chose“. Rapidement sollicité, CD Projekt RED promet de régler le problème avec une mise à jour : “Nous travaillons à l’ajout d’un avertissement séparé dans le jeu, en plus de celui qui existe dans l’EULA (End User License Agreement – Contrat de Licence Utilisateur Final). En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement l’étudie actuellement et la mettra en œuvre dès que possible.”