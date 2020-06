Cyberpunk 2077 : une bande-annonce avec V et Johnny Silverhand

L'univers de Cyberpunk 2077 se dévoile dans un nouveau trailer.

Dans la peau d’un hors-la-loi ambitieux et cyber-amélioré, les joueurs vont plonger dans un monde sombre et futuriste en devenant l’un des nombreux mercenaires de Night City. V est à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité, mais pour y arriver il devra mener à bien de nombreuses missions comme marchander avec des fixers malhonnêtes, des stars désespérées et des intelligences artificielles renégates ou encore affronter les grands patrons des mégacorporations ainsi que des gangs et des escrocs miteux en provenance de quartiers différents, tout en réalisant des choix qui auront un impact direct sur l’histoire et la ville qui l’entoure. En guise de clin d’oeil au jeu de rôle papier de Mike Pondsmith, le personnage Adam Smasher, un homme totalement augmenté et très puissant, viendra embêter le protagoniste.

Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. La version Google Stadia sera lancée un peu plus tard dans la même année. La nouvelle création des polonais de CD Projekt RED sera également jouable sur PS5 et Xbox Series X lorsque les consoles de Sony et Microsoft seront disponibles. À une date ultérieure, une mise à niveau gratuite tirant pleinement parti du matériel de la nouvelle génération sera disponible gratuitement pour les possesseurs d’une version Xbox One et PS4. Aucune information pour le moment sur une version physique PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077.

Le Braindance dans Cyberpunk 2077

Dans le monde du Cyberpunk, le Braindance est une réalité virtuelle immersive se basant sur le Net, un vaste réseau de télécommunications (lignes téléphoniques, liaisons radio,réseaux cellulaires, émetteurs micro-ondes et autres dispositifs capables de faire circuler de l’information d’un ordinateur à un autre), sans pour autant interagir avec celui-ci. Afin d’illustrer ce concept assez complexe dans Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt RED a diffusé six minutes de gameplay sur une enquête de V. Pour retrouver le meurtrier d’un inconnu dans une supérette, ce dernier va rentrer dans les souvenirs d’une personne pour analyser la scène en détail avec de nombreuses options comme des zooms, des rembobinages, des filtres, des ralentis ou encore l’écoute des dialogues et des bruits.