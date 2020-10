Cyberpunk 2077 : un spot promotionnel avec Keanu Reeves

Le comédien canadien Keanu Reeves invite les joueurs à accompagner Johnny Silverhand à Night City dans Cyberpunk 2077.

Diffusé pendant le premier match de l’édition 2020 de la finale NBA entre les Los Angeles Lakers et Miami Heat, le spot promotionnel de Cyberpunk 2077 met en avant des apparitions et commentaires de Keanu Reeves, l’interprète du personnage Johnny Silverhand, avec quelques séquences de la nouvelle création du studio polonais CD Projekt RED. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. La version Google Stadia est aussi prévue pour cette année, sachant que le jeu sera également jouable sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S quand ces consoles seront disponibles. En 2021, une mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077, tirant parti des plateformes de nouvelle génération, sera disponible sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

“Saisissez votre chance” avec Cyberpunk 2077

“En 2077, qu’est-ce qui fait d’une personne un criminel ? Le fait de se faire prendre. A Night City, on peut devenir n’importe qui… n’importe quoi… si votre corps peut en payer le prix. Alors, sautez sur l’occasion. Puis mettez-y le feu.”