Cyberpunk 2077 : un retard de cinq mois est annoncé

CD Projekt RED repousse le lancement de Cyberpunk 2077 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia pour le mois de septembre prochain.

Non, Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible le 16 avril prochain, après plus de sept ans d’attente. Suite aux récents reports de Marvel’s Avengers et Final Fantasy 7 Remake, les polonais de chez CD Projekt RED ont décidé de faire de même. Ces derniers s’évitent ainsi un embouteillage au niveau des sorties à venir, tout en ayant le temps d’améliorer le contenu de leur ambitieux RPG : “Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire. Night City est énorme, plein d’histoires, de contenu et de lieux à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer divers tests, des correctifs et le polissage. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit le couronnement de la réussite de cette génération et le report du lancement nous donnera les précieux mois nécessaires pour rendre le jeu parfait. Attendez-vous à des mises à jour plus régulières sur l’avancement du jeu à mesure que nous nous approchons de la nouvelle date de sortie. Nous avons vraiment hâte de vous voir à Night City, merci pour votre soutien continu !”

Le multijoueur de Cyberpunk 2077 est impacté par le report du jeu

Mentionné pour la première fois en 2013, le mode multijoueur de Cyberpunk 2077 a officiellement refait surface en septembre dernier lorsque CD Projekt RED a confirmé qu’il était en développement. Michal Nowakowski, vice-président développement et commercial, reconnait d’ailleurs que ce dernier était le fameux AAA sur lequel une équipe secondaire travaille depuis un certain temps. Malheureusement, le retard de Cyberpunk 2077 change les plans : “Etant donné la sortie prévue de Cyberpunk 2077 en septembre, et compte tenu de la série d’évènements que nous prévoyons après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie pour le multijoueur de Cyberpunk 2077.”

Cyberpunk 2077 a été développé avec un nouveau moteur

Richard Borzymowski, producteur sur Cyberpunk 2077, a récemment déclaré que CD Projekt RED avait délaissé le moteur de The Witcher 3 pour se concentrer sur un nouveau plus performant : “Nous ne pouvions pas développer Cyberpunk 2077 sur le même moteur graphique que celui de The Witcher 3. Les avantages du nouveau moteur nous rendent capables de développer Cyberpunk 2077 à la première personne, avec une verticalité importante (…) De plus, cela nous permet aussi de pouvoir faire une version jour et une version nuit de Night City. Avec ce nouveau moteur, nous pouvons ajouter toutes ces lumières de néon, et, par exemple, la pluie ou quelque chose comme ça. Vous pourriez simplement développer la géométrie des bâtiments, et ajouter les néons par-dessus. Vous avez l’ombre de l’eau qui s’égoutte, mais cela ne vous donnerait pas une aussi grande impression que d’avoir une illumination globale aussi.“