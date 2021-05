Cyberpunk 2077 : un remplacement et un nouveau départ dans l’équipe de développement

Adam Badowski laisse son poste de game director à Gabriel Amatangelo tandis que le narrative designer Mateusz Tomaszkiewicz quitte CD Projekt RED.

Ce changement fait suite au départ de Mateusz Tomaszkiewicz qui intervient quelques semaines après le départ de son frère Konrad Tomaszkiewicz pour de potentiels harcèlements moraux auprès de ses collègues, mais l’enquête interne n’a pas abouti. Gabriel Amatangelo a rejoint CD Projekt RED en janvier 2020 en tant que directeur créatif pour Cyberpunk 2077. Avant d’occuper ce poste, il a travaillé comme directeur de la conception sur les DLC “La Descente”, “Intrus” et “Les Crocs d’Hakkonde” sur Dragon Age : Inquisition, ainsi que comme concepteur principal sur diverses extensions de Star Wars : The Old Republic. Il aura désormais pour mission de diriger le développement des futures extensions de Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED se restructure avec difficulté

L’ancien game director Adam Badowski se concentrera désormais sur d’autres fonctions de direction au sein de l’entreprise. Cela inclut la transition RED 2.0 de CD Projekt RED qui verra le studio polonais modifier sa stratégie afin de développer plusieurs titres AAA en parallèle. Pendant ce temps, CD Projekt RED se bat toujours pour rétablir Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, après qu’il ait été retiré il y a près de six mois en raison de graves problèmes techniques. Le PDG Adam Kicinski a déclaré aux investisseurs mardi dernier qu’il n’avait “aucune nouvelle information” concernant le retour de Cyberpunk 2077 dans la boutique en ligne Sony.