Cyberpunk 2077 : un nouveau Night City Wire est programmé pour la semaine prochaine

L'événement Night City Wire du studio polonais CD Projekt RED va devenir un rendez-vous régulier pour apprendre de nouvelles informations sur Cyberpunk 2077.

A l’occasion du Night City Wire : Épisode 2 qui aura lieu le 10 août prochain à 18h sur Twitch, CD Projekt RED en dira plus sur le système de Lifepath (les chemins de vie) dans Cyberpunk 2077 qui permettra de transformer l’histoire des joueurs en fonction de nombreux choix, mais également les différents types d’armes que V aura l’occasion d’utiliser pour réaliser des missions ainsi qu’un point sur la transformation de Refused en Samurai, un groupe fictif issu de l’univers de Cyberpunk auquel appartient Johnny Silverhand, personnage interprété par le comédien Keanu Reeves. Ces derniers ont d’ailleurs composé les sons punk hardcore Chippin’ In, Never Fade Away et The Ballad of Buck Ravers.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 6, 2020

Revivez le Night City Wire : Épisode 1

“Rejoignez Hollie Bennett (responsable de la communication) pour un tour de 25 minutes à Night City et découvrez une toute nouvelle bande-annonce, un nouvel aperçu du gameplay, des discussions autour du jeu avec les développeurs Pawel Sasko (lead quest designer) et Patrick Mills (Senior Quest Designer) et une séquence inédite sur le braindance ! Enfin, depuis Tokyo, Saya Elder (producer) et les équipes de Studio Trigger lèvent le voile sur Cyberpunk : Edgerunners, une toute nouvelle histoire située dans le monde de Cyberpunk 2077 sous forme de série animée.”