Cyberpunk 2077 : un mode photo ultra complet se montre dans une bande-annonce

Le mode photo de Cyberpunk 2077 se retrouve au cœur d'un trailer inédit avec un nouvel extrait dans la bande originale.

Une semaine avant son lancement, CD Projekt RED annonce que les joueurs pourront mettre Cyberpunk 2077 en pause à tout moment pour prendre des captures d’écran avec une gamme de fonctionnalités allant de la personnalisation de la caméra au réglage de la profondeur de champ en passant par la pose du personnage principal, les effets, la luminosité, le contraste ou encore la sélection de divers autocollants : “Immortalisez vos moments préférés dans les différents quartiers et lieux de Night City avec le mode photo ! Prêts ? Dites ‘cheese’ !”

Cyberpunk 2077 et son mode photo en vidéo

Malgré de multiples reports, Cyberpunk 2077 est toujours prévu sur PS4, Xbox One, PC via Steam, Epic Games Store et GOG ainsi que Google Stadia le 10 décembre prochain, suivi par les versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sous forme de mise à jour gratuite à une date ultérieure (un patch next-gen complet est attendu pour 2021).