Cyberpunk 2077 : un événement Night City Wire et du contenu adulte

En plus d'une participation au Summer of Gaming organisé par IGN, Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED va faire l'objet d'une présentation totalement inédite dans le cadre du Summer Game Fest.

Alors que l’on peut s’attendre à voir des nouveautés concernant Cyberpunk 2077 du côté de Microsoft d’ici demain avec l’Inside Xbox et les prochaines semaines chez IGN avec le Summer of Gaming, l’éditeur polonais CD Projekt RED donne rendez-vous le 11 juin prochain pour un Night City Wire. Etant donné que les informations sont maigres, on peut simplement espérer qu’il s’agisse d’une présentation de Cyberpunk 2077 avec de nouvelles séquences de gameplay. Pour mémoire, il est toujours prévu pour le 17 septembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Les versions PS5 et Xbox Series X pourraient ne pas être disponibles dès le lancement des nouvelles consoles de Sony et Microsoft en fin d’année.

Cyberpunk 2077 sera destiné à un public mature

Oui, il y aura du sang, de la violence, de la nudité, du sexe, de la drogue, de l’alcool et des injures dans Cyberpunk 2077 (PEGI 18), mais cela ne s’arrête pas là, les équipes de CD Projekt RED ont poussé le réalisme sexuelle jusqu’au bout comme l’explique un descriptif de l’organisme de classification des jeux vidéo américain (ESRB) : “Les joueurs peuvent explorer des lieux futuristes, interagir avec les citoyens, effectuer des missions et s’engager dans des combats pour accomplir divers objectifs au fil du scénario. Les personnages utilisent des armes de poing, des mitrailleuses, des fusils et des explosifs lors de combats frénétiques avec des humains et des ennemis améliorés cybernétiquement ; les joueurs peuvent également utiliser des armes de mêlée (par exemple, des lames montées au poignet, des membres améliorés) pour poignarder les ennemis et, dans certains cas, les démembrer. L’action est frénétique, avec des coups de feu fréquents, des cris de douleur, des explosions et des éclaboussures de sang. Certains endroits représentent des cadavres mutilés avec des cavités thoraciques ouvertes et/ou des organes/entrailles exposés. Au cours d’une quête, les joueurs aident un personnage en enfonçant des clous dans ses mains et ses pieds ; des cris et des effets de sang accompagnent la scène. Le jeu contient de la nudité et du contenu sexuel : les joueurs peuvent choisir un sexe et personnaliser leur personnage ; la personnalisation peut inclure des formes de seins, de fesses et de parties génitales, ainsi que différentes tailles et combinaisons de parties génitales. Les joueurs peuvent déclencher des événements où ils ont la possibilité de se livrer à des activités sexuelles avec d’autres personnages principaux ou des prostituées – ces brèves scènes de sexe (à la première personne) représentent des personnages partiellement nus gémissants de manière suggestive tout en se déplaçant dans diverses positions. Certaines scènes contiennent de brèves représentations de mouvements de pénétration ; d’autres scènes représentent la tête d’un personnage se déplaçant vers l’entrejambe d’un partenaire. Le jeu contient des représentations fréquentes et des références à des drogues fictives, et comprend des personnages prenant des bouffées/coups d’un inhalateur/stimulant qui modifie l’état ; une annonce publicitaire animée représente un homme qui renifle du speed. Certaines séquences permettent au joueur de boire des boissons alcoolisées à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’écran se déforme ; le personnage du joueur peut également conduire des voitures en état d’ébriété. Les mots ‘f**k’ et ‘c*nt’ apparaissent dans les dialogues.“