Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X : CD Projekt RED confirme les versions next-gen

Des portages next-gen de Cyberpunk 2077 sont bel et bien en préparation, mais n'arriveront pas avant 2021.

Si les possesseurs d’une Xbox Series X pourront jouer facilement et gratuitement avec la version Xbox One de Cyberpunk 2077 dès le lancement de la nouvelle console de Microsoft via la fonctionnalité Smart Delivery (mise à jour graphique et disponibilité entre les générations), Michal Nowakowski, directeur du développement commercial au sein du studio polonais CD Projekt RED, a révélé que des versions propres aux consoles next-gen sont également prévues à une date encore inconnue : “Concernant une version de nouvelle génération propre et complète, cela arrivera plus tard, nous n’avons pas annoncé quand elle sera disponible et je n’ai pas de nouveau commentaire ici à ce sujet. Mais une mise à jour sera disponible pour tous ceux qui achètent la version Xbox One ici et maintenant dès le départ, une fois cette mise à jour en ligne, ils pourront la télécharger gratuitement. C’est l’annonce que nous avons officiellement faite et encore une fois, je ne peux pas vraiment commenter les politiques des constructeurs avant qu’ils ne les annoncent officiellement.”

Il suggère aussi que Sony pourrait proposer quelque chose de similaire à Smart Delivery sur PS5, mais ne souhaite pas l’annoncer avant le constructeur japonais : “Il n’y a aucune annonce officielle venant des équipes de chez PlayStation, donc nous ne pouvons vraiment rien confirmer ou nier. C’est PlayStation qui doit d’abord en parler avec sa communauté, et nous serons heureux de faire un commentaire, mais nous ne pouvons pas les devancer.”

Le post-lancement de Cyberpunk 2077

Comme avec The Witcher 3, CD Projekt RED proposera plusieurs mises à jour gratuites avant de déployer une ou deux extensions payantes pour Cyberpunk 2077. Le contenu sera aussi imposant que celui de Hearts of Stone et Blood and Wine. Les DLC ne seront pas liés au mode multijoueur qui n’arrivera pas dès le lancement du jeu en septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.