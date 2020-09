Cyberpunk 2077 sera plus court que The Witcher 3

Pour faire un jeu AAA réussi, il faut un savant mélange de nombreux facteurs. L'histoire principale tient une place importante. Elle doit être ni trop courte, ni trop longue, au risque de frustrer ou perdre ces joueurs.

Si le jeu The Witcher 3 a reçu énormément de critiques très positives, certains joueurs se sont plaints de la longueur de l’histoire principale. Trop long pour certains. Juste ce qu’il fallait pour d’autres. Impossible de faire l’unanimité, bien évidemment, et c’est bien compréhensible, mais le studio CD Projekt Red semble avoir entendu la remarque. Dans Cyberpunk 2077, l’histoire principale sera plus courte.

L’histoire principale de Cyberpunk 2077 sera plus courte que celle de The Witcher 3

Acheter un jeu AAA est une dépense souvent conséquente pour les joueurs. Ceux-ci aiment donc bien “en avoir pour leur argent”. Autrement dit, ils souhaitent ne pas payer le prix fort pour un jeu qui serait fini en quelques petites heures. The Witcher 3 est en ce sens très complet. Trop peut-être. Le studio CD Projekt Red expliquait que de nombreux joueurs s’étaient plaints quant à la durée de la campagne proposée par The Witcher 3, que nombre d’entre eux ne l’avaient pas terminée.

Les équipes ont donc écouté ces retours et pris les remarques en considération dans l’élaboration du très attendu Cyberpunk 2077. Ce titre proposera une histoire principale moins longue que celle de The Witcher qui, on le rappelle, pouvait durer entre 50 et plus de 100 heures.

Un choix assumé par le studio CD Projekt Red

Dans le communiqué de CD Projekt Red, on peut notamment lire : “Nous savons que l’histoire principale de Cyberpunk 2077 est légèrement plus courte que The Witcher 3 parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes à propos de cette dernière, jugée tout simplement trop longue. En regardant les données, vous voyez un nombre incroyable de personnes qui ont joué à ce jeu, qui sont allées très loin mais qui n’ont jamais réussi à atteindre la fin. Nous voulons que vous voyiez l’histoire complète, nous avons donc raccourci l’histoire principale, mais vous en aurez pour votre argent. À l’heure actuelle, je ne peux pas vous donnez d’estimation quant à la durée nécessaire pour compléter l’histoire principale.”

Voilà qui a le mérite d’être clair. CD Projekt Red a pris une décision. L’avenir nous dira si cela dessert son jeu ou non. Rendez-vous dans quelques semaines, à peu près en même temps que les consoles next-gen PS5 et Xbox Series X, probablement, pour découvrir de quoi il retourne précisément.