Cyberpunk 2077 sera jouable sur plusieurs générations de consoles

Parmi les nombreux jeux vidéo très attendus par les joueurs, il en est un qui fait parler de lui depuis très longtemps maintenant, il s'agit de Cyberpunk 2077. Le titre a été reporté mais voici aujourd'hui une bonne nouvelle.

Nombreux sont les joueurs à attendre patienter de pouvoir mettre la main sur le très prometteur Cyberpunk 2077. Mais se pose encore la question de la compatibilité. Faut-il prendre la version conçue pour les consoles next-gen ou celle pour la génération actuelle ? Bonne nouvelle aujourd’hui : CD Projekt Red a décidé de vous simplifier la tâche.

Cyberpunk 2077 sera jouable sur plusieurs générations de console

En effet, les joueurs qui achèteront la version PS4 ou Xbox One du jeu seront certainement ravis d’apprendre que, selon le studio, cette version fonctionnera sur PS5 et Xbox Series X. Autrement dit, il suffira d’acheter cette seule version et dans le cas où vous décideriez de craquer pour la PS5 ou la Xbox Series X, vous pourrez profiter du jeu sans avoir à le racheter pour cette nouvelle plate-forme.

Et CD Projekt Red n’a aucune intention de vous faire repasser à la caisse

Voilà qui est appréciable, évidemment, mais qu’en est-il des améliorations graphiques qui vont de pair avec les versions spécialement conçues pour les consoles next-gen ? Comme dit, le studio CD Projekt Red veut faire les choses bien. Celles et ceux qui achèteront la version PS4 ou Xbox One auront aussi droit à une mise à niveau gratuite plus tard. Leur copie pourra ainsi passer gratuitement à la version PS5 ou Xbox Series X. De quoi profiter du titre dans les meilleures conditions sur le meilleur matériel, sans avoir à passer une fois encore à la caisse. Un geste tout à fait appréciable que l’on commence à voir apparaître chez certains éditeurs pour certains titres. Merci !