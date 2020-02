Cyberpunk 2077 sera disponible sur Nvidia GeForce Now avec la technologie RTX

La plateforme cloud gaming de Nvidia accueillera Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED dès son lancement.

En plus d’être prévu sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia à partir du 17 septembre prochain, Cyberpunk 2077 sera également jouable en streaming à cette même date grâce à GeForce Now du fabricant américain Nvidia : “Les membres de GeForce Now pourront récupérer leur copie sur Steam et jouer au jeu dès qu’il sera disponible. Les membres fondateurs de GeForce Now auront la possibilité d’explorer les rues de Night City avec GeForce RTX, entièrement optimisé et disponible instantanément, même sur un Mac. Nous sommes ravis de travailler avec nos amis polonais de CD Projekt RED pour apporter ce jeu tant attendu sur GeForce Now. Et pendant que vous attendez, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil au jeu Witcher du CDPR, acclamé par la critique, sur notre plateforme. Nous sommes aussi des joueurs sur PC, alors nous serons à vos côtés pour jouer à Cyberpunk dès le premier jour.”

🌗 Next stop: Night City. Cyberpunk 2077 is coming to GeForce NOW at launch. More info → https://t.co/DuK53ktkrh pic.twitter.com/hjNVsom58f — NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) February 19, 2020

Nvidia dévoile la GeForce RTX 2080 Ti Édition Cyberpunk 2077 en vidéo

Déclinaison jaune et noire de la GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition (1.259 euros), la fameuse GeForce RTX 2080 Ti Édition Cyberpunk 2077 a été produite à seulement 200 exemplaires. Les 77 premiers exemplaires sont exclusivement à gagner via Facebook, Instagram et Twitter grâce à un concours de Nvidia qui est ouvert jusqu’au 28 février prochain. Les 133 autres modèles seront sans doute offerts avec un autre concours peu de temps avant le lancement du jeu.