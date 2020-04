Cyberpunk 2077 sera au Summer of Gaming d’IGN

Le studio polonais CD Projekt RED dévoilera de nouvelles informations sur Cyberpunk 2077 à partir de juin prochain.

IGN annonce que Cyberpunk 2077 sera présent à l’événement Summer of Gaming qui va servir de remplaçant à l’E3 2020 avec le Future Games Show de GamesRadar. En plus d’avoir des éléments inédits sur l’histoire du jeu, une nouvelle vidéo de gameplay devrait se montrer pour le plus grand bonheur des fans : “Les préparatifs concernant le Summer of Gaming se poursuivent à un rythme soutenu, mais nous avons pensé faire une petite pause pour vous faire part d’un ajout intéressant à la programmation. CD Projekt RED présentera Cyberpunk 2077 en juin ! Cyberpunk 2077 est incontestablement le jeu le plus attendu du public d’IGN en ce moment. Dans nos sondages, vous avez déjà voté pour Cyberpunk comme le jeu que vous attendez le plus à l’E3 2019, à la Gamescom 2019 et même pour l’ensemble de l’année 2020, battant des jeux comme The Last of Us 2 et Halo Infinite avec 46% des votes. Etant donné que Cyberpunk 2077 sortira finalement le 17 septembre, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à réduire un peu cette attente.”

Cyberpunk 2077 has joined the IGN Summer of Gaming event line-up! https://t.co/UREdQzzLm1 pic.twitter.com/sHqoANlByT — IGN (@IGN) April 27, 2020

Des réductions sur la boutique de CD Projekt RED

Jusqu’au 30 avril prochain (oui, il va falloir faire vite), le CD Projekt Store propose des réductions allant de -10% à -30% pour des tee-shirts, des casquettes, des statuettes, des puzzles, des mugs ou encore des affiches sur des licences comme The Witcher, Cyberpunk 2077, Gwent : The Witcher Card Game ainsi que les marques CD Projekt RED et GOG.