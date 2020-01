Cyberpunk 2077 : QLOC s’allie avec CD Projekt RED pour finaliser le développement

Les polonais de CD Projekt RED se renforce avec QLOC.

Après le studio canadien Digital Scapes en octobre 2018, CD Projekt RED fait désormais appel au studio QLOC pour aider les équipes travaillant sur Cyberpunk 2077 : “Nous sommes fiers et honorés d’avoir à nouveau l’occasion de travailler avec CD Projekt RED, qui s’est associé avec QLOC pour obtenir un soutien supplémentaire en matière de développement et de tests d’assurance qualité. Nos équipes sont extrêmement enthousiastes à l’idée de participer à la réalisation de ce que nous considérons comme l’un des jeux les plus attendus de 2020 (…) QLOC va apporter son expérience pour contribuer à faire de Cyberpunk 2077 une grande expérience. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à CD Projekt RED pour son partenariat avec nous.”

QLOC, des spécialistes dans le jeu vidéo en Pologne

Fondé en 2009 comme une structure indépendante, QLOC se fait rapidement un nom en offrant des services de localisation et d’assurance qualité, puis dans le développement et les portages, sur des licences comme Dark Souls, Tales of Vesperia, Dragon Ball, Injustice, Mortal Kombat, Hellblade, Devil May Cry ou encore Dragon’s Dogma : “Notre équipe comprend plus de 300 spécialistes. Nous effectuons des tests fonctionnels, de conformité, de localisation et de compatibilité, nous traduisons et localisons des jeux dans plus d’une trentaine de langues, et nous fournissons des assets graphiques et des concepts artistiques en 2D et 3D.“