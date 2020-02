Cyberpunk 2077 proposera des “Street Stories” pour prolonger la durée de vie

Le contenu annexe de Cyberpunk 2077 poussera les joueurs à explorer Night City dans ses moindres recoins.

En plus des quêtes secondaires qui seront nombreuses, CD Projekt RED va gonfler encore plus la durée de vie de Cyberpunk 2077 avec pas moins de 75 Street Stories (histoires de rue), des activités similaires aux Contrats de The Witcher 3, mais encore plus élaborées et diversifiées : “Ce sont comme de petites quêtes. Il y a une histoire, mais pas avec des passages narratifs poussés à l’extrême avec des cinématiques. Elles sont un moyen d’explorer le monde et d’améliorer votre personnage. Elles sont toutes faites sur mesure. Il n’y a rien qui soit généré automatiquement. Il existe des modèles définis que les gars peuvent utiliser ici et là, mais chacun est personnalisé pour les rendre uniques. Le monde va être rempli de ces trucs. Cela devrait vraiment être bien.”

John Mamais du studio polonais CD Projekt RED annonce que contrairement à la dernière adaptation vidéoludique de la licence The Witcher, les Street Stories ont toutes intégrées très tôt dans le développement de Cyberpunk 2077 : “Dans The Witcher 3, nous avons fait les éléments du monde ouvert très tard dans le processus de développement, alors que nous n’avions que deux ou trois personnes à travailler dessus ou quelque chose comme ça. Maintenant, il y a peut-être quinze personnes qui font ces quêtes en monde ouvert.”

CD Projekt RED évite d’évoquer la durée de vie de Cyberpunk 2077

Si tout porte à croire que Cyberpunk 2077 sera plus court que The Witcher, les développeurs ne veulent rien dire de manière précise dans la mesure où le titre disposera de nombreuses façons de jouer et une rejouabilité importante : “Nous ne sommes pas encore sûrs de la durée de vie totale… Nous sommes encore en train de finir le jeu, et il y a différentes façons d’y jouer. Il y a plusieurs possibilités pour le personnage, dans quelque chose de très non linéaire. Comme il y a plusieurs façons d’y jouer, il est un peu risqué d’indiquer la durée du jeu. Comment le savoir ? Surtout quand il y a un monde ouvert et tout le reste du contenu.“