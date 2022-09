Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, un thriller d’espionnage en guise d’extension pour 2023

L'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 emmènera les joueurs dans un tout nouveau quartier de Night City pour une expérience mêlant thriller et espionnage avec V et le rockeur rebelle Johnny Silverhand.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty se déroulera vraisemblablement au cours de l’histoire principale plutôt qu’après les événements du FPS-RPG développé par le studio polonais CD Projekt RED et verra apparemment V s’engager à servir Night City en tant qu’agent des Nouveaux États-Unis d’Amérique, bien que l’anarchique Johnny Silverhand soit naturellement agacé par ce serment. A noter qu’un nouveau groupe de personnages sera introduit dans l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077.

Un teaser pour l’extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty sera disponible l’année prochaine sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia et PC (Epic Games Store/Steam/GOG).

La star hollywoodienne Keanu Reeves reprendra d’ailleurs son rôle de Johnny Silverhand :

Il revient, et moi aussi. Préparez-vous pour Phantom Liberty, la prochaine extension de Cyberpunk 2077. C’est génial de retourner dans la peau du personnage et j’espère que vous êtes impatients de le voir se déchaîner une fois de plus dans un futur sombre. Gardez l’œil ouvert pour plus d’informations et on se revoit à Night City.

La prise en charge de la PS4 et de la Xbox One prend fin avec le patch 1.6 de Cyberpunk 2077

La mise à jour Cyberpunk : Edgerunners de Cyberpunk 2077, également connue sous le nom de patch 1.6, tire son nom de Cyberpunk : Edgerunners et comprend des objets équipables visibles dans la série animée, qui sortira sur Netflix le 13 septembre prochain. Les joueurs pourront ainsi porter la veste emblématique du protagoniste David Martinez ainsi qu’un fusil à pompe utilisé par un personnage de l’anime réalisé par Studio Trigger. Le système de transmog, ou garde-robe, très demandé par la communauté, est désormais accessible depuis n’importe quel appartement ou planque de V. Les joueurs pourront sauvegarder jusqu’à six tenues qu’ils pourront ensuite consulter dans leur inventaire. Les joueurs auront la possibilité d’enregistrer jusqu’à six tenues qui pourront ensuite être visualisées et sélectionnées dans l’inventaire. Cette mise à jour s’accompagne d’une fonction de progression multiplateforme, ce qui signifie que les sauvegardes peuvent être téléchargées sur le cloud et poursuivies de manière transparente sur une autre plateforme.

Cette mise à jour de Cyberpunk 2077 permet également de jouer à Roach Race dans l’une des salles d’arcade de Night City. Ce mini-jeu met en scène le personnage bien-aimé de Roach (Ablette en VF) qui galope, saute et glisse à travers des lieux tirés de la licence The Witcher dans un jeu de plateforme en 2D à défilement continu. Les joueurs qui obtiennent les meilleurs scores peuvent s’attendre à recevoir des prix sous forme d’eurodollars et d’objets. Ceux qui souhaitent jouer en dehors de Cyberpunk 2077 peuvent également télécharger Roach Race gratuitement sur iOS et Android. La version mobile du jeu, développée en collaboration avec Crunching Koalas, permet aux joueurs du monde entier de s’affronter dans des classements en ligne. Un autre animal qui reçoit un rôle plus important grâce à la mise à jour Edgerunners est le chat Nibbles, que les joueurs ont déjà eu la chance de rencontrer et même d’adopter. Avec cette mise à jour, Nibbles peut désormais poser en mode photo. En dehors de ces fonctionnalités, il y a aussi des armes supplémentaires, des quêtes et quelques nouveaux secrets à découvrir dans Night City.