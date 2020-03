Cyberpunk 2077 : pas de report à prévoir malgré le coronavirus

Pour éviter la propagation du coronavirus, les développeurs de CD Projekt RED misent sur le télétravail afin de finaliser le développement de Cyberpunk 2077.

Comme de nombreuses structures de l’industrie vidéoludique, CD Projekt RED a décidé de miser sur le télétravail afin de préserver la santé de ses employés, ne pas stopper ses activités et surtout tenir son planning : “Beaucoup d’entre vous se demandent probablement comment vont les choses chez nous et comment le Covid-19 influence nos opérations quotidiennes. Voici une courte mise à jour. ces dernières semaines, nous nous sommes adaptés à la situation et nous avons graduellement mis en place des mesures préventives pour toute notre organisation. Nous mettons aussi à niveau nos équipements et notre infrastructure et travaillons à rendre possible le travail à distance pour nos employés, de la sécurité de leurs maisons. Aujourd’hui, grâce à cette préparation, nous passons au travail à distance complet aussi longtemps qu’il est nécessaire. Nous pensons que cela accordera à chaque membre de l’équipe le plus haut niveau de sécurité personnelle en matière de santé. Et bien que tout cela soit un peu nouveau pour tout le monde, nous relevons le défi et ne montrons aucun signe d’arrêt dans nos efforts pour vous proposer un action-RPG qui déchire en septembre.”

Cyberpunk 2077 ne sera pas reporté, le lancement est toujours prévu pour la rentrée 2020

Après l’avoir sous-entendu dans son communiqué lié au télétravail et au coronavirus, un porte-parole du studio polonais CD Projekt RED a confirmé dans les colonnes du média IGN que les développeurs seront à l’heure pour la sortie de Cyberpunk 2077, soit le 17 septembre prochain (PS4, Xbox One, PC).