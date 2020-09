Cyberpunk 2077 ne sera plus reporté, le développement vient de rentrer dans sa phase finale

Retardé à de nombreuses reprises depuis son annonce, Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED est pratiquement prêt à être commercialisé dans les boutiques du monde entier.

A travers une vidéo destinée aux investisseurs et autres actionnaires, le directeur financier Piotr Nielubowicz du studio polonais assure que le lancement du FPS/RPG futuriste est toujours planifié pour la fin de l’année sur les consoles current-gen et next-gen ainsi que sur PC (compatible avec les nouvelles cartes graphiques de Nvidia, à savoir les RTX 3070, 3080 et 3090) : “Alors oui, nous confirmons qu’il n’y aura plus de retard et, en fait, aujourd’hui, nous avons commencé à préparer la certification finale, donc nous sommes très proche. Bien sûr, nous travaillerons sur le titre jusqu’à la toute fin, c’est un peu normal. C’est un jeu énorme, mais comme nous l’avons dit, tout est sur la bonne voie et nous prévoyons toujours de le lancer le 19 novembre prochain. Lorsque nous nous retrouverons dans ce format, Cyberpunk 2077 sera déjà sorti.”

Dans un communiqué détaillé, ce dernier a rajouté :

On peut s’attendre à un contenu post-lancement similaire à celui de The Witcher 3, mais avec une qualité encore plus impressionnante. Les DLC gratuits ainsi que les extensions seront révélés avant le lancement de Cyberpunk 2077

L’optimisation se passe bien, le jeu est époustouflant. Ils continueront à travailler sur l’optimisation jusqu’au lancement

Le multijoueur de Cyberpunk 2077 aura des microtransactions, mais elles ne seront pas agressives. CD Projekt RED promet que les fans seront traités de manière équitable. Leur but est de concevoir la monétisation de manière à ce que les gens soient heureux de dépenser de l’argent et non pas obligés de le faire

La principale campagne de marketing aura lieu quelques semaines avant et après la sortie du jeu, la campagne sera la plus importante jamais réalisée. L’ampleur de la campagne est au moins trois fois plus importante que celle de The Witcher 3

Le nombre de précommandes n’est pas divulgué mais les développeurs en sont très contents, ils sont dans une meilleure situation qu’ils ne l’ont jamais été avec The Witcher 3

Pas de bêta publique pour Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a dépensé 100 millions d’euros depuis le début du développement de Cyberpunk 2077

Dans le dernier bilan financier de CD Projekt RED, il est précisé que pas moins de 100 millions d’euros ont été investis dans le développement de Cyberpunk 2077 et son mode multijoueur. Ce chiffre ne comprend pas le marketing, mais dépasse d’ores et déjà les 80 millions de The Witcher 3. C’est quand même beaucoup moins que les 800 millions de dollars de Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games), les 500 millions de dollars de Halo Infinite (343 Industries) ou encore les 312 millions de dollars de Star Citizen (Cloud Imperium Games).