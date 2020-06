Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible à la rentrée sur Google Stadia

La plateforme cloud gaming de Google accueillera Cyberpunk 2077 du studio polonais CD Projekt RED avec plusieurs mois de retard.

Vers la fin du mois de mai dernier, le groupe de presse polonais Agora et CD Projekt RED sont parvenus à un accord concernant la campagne marketing de Cyberpunk 2077 avec une forte mise en avant dans les journaux, les services en ligne et les chaînes de radio, tout en exploitant le potentiel publicitaire d’AMS (leader en solutions innovantes de publicité extérieure) et d’Helios (opérateur du plus grand réseau de salles de cinéma en Pologne). L’implication de marques très reconnaissables, associée à la diversité des supports publicitaires, permettra aux informations liées à Cyberpunk 2077 de toucher un large public. La première partie de la campagne est prévue pour septembre prochain, tandis que la deuxième partie, axée sur le soutien post-lancement, aura lieu en novembre 2020.

Dans le communiqué détaillant cette collaboration, CD Projekt RED annonce officiellement que Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible sur Google Stadia en même temps que les autres versions : “Notre jeu de rôle qui se déroule dans un univers dynamique et technologiquement avancé sortira le 17 septembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC. D’ici la fin de l’année, il fera également ses débuts sur Stadia de Google“. Le mystère plane toujours concernant la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series X, même si Microsoft permettra d’y jouer directement via la fonctionnalité Smart Delivery à condition d’avoir acheté le jeu sur Xbox One.

Cyberpunk 2077 est bientôt gold

Durant son dernier bilan financier, le studio polonais a rassuré les actionnaires en annonçant que Cyberpunk 2077 venait d’entrer dans la dernière phase de son développement : “CD Projekt RED réalise la dernière étape du développement de son RPG le plus expansif à ce jour, Cyberpunk 2077. Le jeu propose un monde ouvert dynamique et de haute technologie, où les joueurs jouent le rôle de V – un cyberpunk qui a récemment migré vers la métropole la plus dangereuse du futur : Night City. Le gameplay de Cyberpunk 2077 suit les règles du jeu de rôle Cyberpunk 2020 créé par Mike Pondsmith. Cette augmentation des dépenses est principalement due au développement en cours de Cyberpunk 2077, qui est entré dans sa phase finale de développement préliminaire la plus intensive.“