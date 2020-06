Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith adresse un message fort contre le racisme

"Le cyberpunk était un avertissement, pas une aspiration."

La maison d’édition R. Talsorian Games et Mike Pondsmith soutiennent le mouvement Black Lives Matter : “Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, Mike est noir. RTG est, à notre connaissance, la première grande société de jeu de rôle fondée par un homme noir. Elle reste, à notre avis, l’une des plus importantes sociétés de jeux de rôle sur table détenues et exploitées par des noirs. Jusqu’à l’année dernière, il était la seule personne noire dans le Origins Hall of Fame. Et il sait à quel point le prochain jeu vidéo Cyberpunk 2077 a rendu son profil public. Mike a passé beaucoup de temps, ces derniers jours, à réfléchir non seulement à l’actualité, mais aussi à toute une vie passée à être une personne noire aux États-Unis et une personne noire dans le jeu. Sans parler de ce que cela signifie de regarder par la fenêtre et de voir qu’une trop grande partie de l’avenir dystopique que vous avez fait d’une carrière d’écrivain devient le présent dystopique. Il y a beaucoup de choses à dire.”

R. Talsorian Games donne a 2000 dollars à The Bail Project

Pleinement impliqué dans le développement du FPS-RPG Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED comme superviseur, le créateur du jeu de rôle Cyberpunk qui a popularisé le sous-genre de la science-fiction est fortement touché par les récents événements survenus aux États-Unis, surtout en tant qu’être humain a la peau de couleur noire : “Nous ne condamnons pas seulement le racisme. Nous le méprisons. Les personnes, quelle que soit la couleur de leur peau, leur identité de genre, leur préférence sexuelle, leur appartenance ethnique, leurs différences physiques et mentales, leur âge ou leur religion ont le droit de vivre leur vie sans se soucier d’être harcelées, ou battues, ou tuées par d’autres, en particulier d’autres qui ont le pouvoir et l’autorité. Lorsque le pouvoir est abusé, les gens ont le droit et, en fait, le devoir de se lever, de protester contre ces abus et de demander des comptes.”

Par le biais de sa société, Mike Pondsmith s’est rapproché de The Bail Project, une association nationale à but non lucratif qui paie des cautions pour les personnes dans le besoin, réunissant les familles et rétablissant la présomption d’innocence, en réaction à la mort de George Floyd à cause d’un policier blanc durant une interpellation.