Cyberpunk 2077 : lifepaths, arsenal de V et création du groupe Samurai

Les polonais de CD Projekt RED dévoilent trois nouvelles vidéos pour Cyberpunk 2077.

Avant de se plonger dans l’univers dystopique de Cyberpunk 2077, les joueurs devront choisir entre trois parcours de vie (ou lifepaths) pour se créer un background, une histoire et la faire évoluer selon ses choix et ses envies :

Street Kid : Ils ont vécu la majeure partie de leur vie à Night City. Ils connaissent les rues, les gangs, l’argot et, d’une manière générale, ce qui se passe dans les bas-fonds de la ville. Ils ont des réseaux dans toute la ville pour contrôler les informations

Nomad : Ils étaient autrefois des esclaves salariés de la corporation. Maintenant ils errent comme des gitans et des bandes de motards dans les Badlands, les terres désertiques entourant Night City. Comme la vie sur la route est difficile, ils entretiennent des liens familiaux solides. Si l’un d’eux a des problèmes, ils peuvent compter sur les membres de sa famille pour une protection totale

Corpo : Ils sont considérés comme des méga-yuppies machiavéliques. Ils sont riches, persuasifs et peuvent rassembler des faveurs et des ressources au-delà de ce que la plupart des gens peuvent même espérer

Ainsi, en prenant Street Kid, vous serez un spécialiste de la ville, en choisissant Nomad, vous débuterez dans un hameau au sein d’une petite communauté avec l’objectif de rejoindre la cité, et enfin en préférant Corpo, vous incarnerez un membre d’Arasaka Corp avec une puissance financière et hiérarchique démesurée qui donnera la possibilité d’espionner les grandes sociétés qui dirigent la ville.

Les armes dans Cyberpunk 2077

Les armes à feu, les armes de mêlée et les armes cybernétiques seront gérées par l’armurière Wakako Okada. Trois types sont accessibles afin que V écrase la menace qui s’oppose à lui ou elle. Power pour avoir des effets de ricochet, Tech pour des projectiles rapides et Smart pour traquer une cible. Si d’autres vendeurs permettent de récupérer de l’armement et des munitions, il faudra également compter sur des caches pour trouver des modèles uniques. Néanmoins, à certains moments, il faudra choisir entre laisser en vie un visage emblématique ou récupérer son butin. De nombreux accessoires et modifications (cybernétiques ou softwares) permettront d’être prêt pour faire face à n’importe quelle situation.

Dans les coulisses du groupe Samurai de Johnny Silverhand

“Becoming Samurai” met en lumière le processus créatif derrière l’affiliation entre le groupe punk hardcore suédois Refused et le groupe virtuel Samurai. Les sessions d’enregistrement et interviews permettent de mieux cerner le projet et l’ambition d’un tel partenariat. A noter qu’un quatrième morceau intitulé A Like Supreme est désormais disponible sur les plateformes de streaming.