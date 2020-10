Cyberpunk 2077 : les véhicules de Night City seront nombreux et variés

Les joueurs pourront acheter, gagner ou voler plusieurs types d'engins motorisés.

Dans un monde ouvert aussi vaste que Night City, V aura besoin d’un véhicule fiable et rapide pour se déplacer dans les quartiers de la ville, explorer certains lieux ou encore se rendre à un rendez-vous pour valider une mission :

Catégorie économique : Makigai, Throton, Archer

Catégorie luxe : Villeport, Chevillon

Catégorie poids lourd : Kaukaz, Militech

Catégorie sportive : Quadra, Mizutani

Catégorie hypercars : Herrera, Rayfield

Cyberpunk 2077 et le style

Kitsch, Entropisme, Néomilitarisme ou Néokitsch ? L’apparence passe avant tout au sein de Night City.

Porsche s’invite dans Cyberpunk 2077

CD Projekt RED s’est associé avec le célèbre constructeur d’automobiles de sport allemand pour récréer la Porsche 911 Turbo de 1977 dans une version futuriste (un lidar à l’avant, différents capteurs, des miroirs électroniques et des écrans à l’intérieur) afin qu’elle s’intègre parfaitement dans l’univers de Cyberpunk 2077. Unique et réservé au personnage de Keanu Reeves, ce modèle pourra tout de même être conduit par V. Cette nouvelle voiture sera exposé au musée Porsche à Stuttgart du 15 au 22 octobre prochain.

“Johnny est une légende dans l’univers Cyberpunk. Quand nous avons réfléchi au type de voiture qu’il conduirait dans les rues de Night City, nous savions qu’il fallait que ce soit un modèle tout aussi légendaire que lui. Avec l’histoire de Johnny en tête, et vu que nous sommes de grands fans de Porsche nous-mêmes, la réponse ne pouvait être que la classique 911 Turbo“, explique Pawel Mielniczuk, directeur artistique des personnages, armes et véhicules de Cyberpunk 2077.

The Diner, un nouveau trailer en CGI pour Cyberpunk 2077

Une sortie simultanée de Cyberpunk 2077 sur toutes les plateformes

Cyberpunk 2077 sortira sur Google Stadia en même temps que les versions PS4, Xbox One et PC (Epic Games Store, Steam et GOG). Chaque personne recevra un lot de bonus numériques en passant par le Stadia Store (une bande son originale, un artbook, un livre source original de Cyberpunk 2020, une BD Cyberpunk 2077 : Your Voice ainsi qu’un un ensemble de fonds d’écran pour ordinateur et téléphone mobile). Rappelons qu’il sera également jouable sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, mais les versions dédiées seront seulement disponible en 2021.

Cyberpunk 2077 is coming to @GoogleStadia on November 19th! This means you will be able to explore Night City across your favorite devices instantly right when the game becomes available. Pre-order now at: https://t.co/UOqkinGRHB pic.twitter.com/ZwNav1d5fJ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 15, 2020

“Immense en taille et en contenu, Cyberpunk 2077 est notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Nous sommes honorés de voir le nombre de personnes qui l’attendent avec impatience, et nous souhaitons le mettre à disposition d’autant de joueurs et joueuses que possible dès le 19 novembre, quand le jeu sortira. La version Stadia permettra aux joueurs et joueuses de visiter Night City dans les secondes qui suivent la mise à disposition du jeu dans le monde entier, sans nécessiter de téléchargement“, déclare Michal Nowakowski, senior vice president du business development chez CD Projekt RED.

“CD Projekt RED est un studio réputé pour développer des jeux parmi les plus grands et qualitatifs jamais créés, et il est certain que Cyberpunk 2077 tiendra ses promesses de jeu le plus anticipé de ces dernières années. Nous sommes ravis d’annoncer que Cyberpunk 2077 sera disponible sur Stadia le 19 novembre. Cyberpunk 2077 sur Stadia permettra aux joueurs et joueuses de jouer sur leurs écrans préférés sans jamais attendre un téléchargement ou une installation pour se lancer et explorer les profondeurs de Night City“, rajoute Shanna Preve, managing director de la branche Stadia Partnerships.